Nie ma związku między brutalnymi grami w dzieciństwie i agresją w dorosłym życiu

Naukowcy przez 10 lat prowadzili badania na temat wpływu brutalnych gier w dzieciństwie na późniejszą agresję w życiu dorosłym. Wnioski są jednoznaczne - nie ma między tymi zjawiskami żadnego związku.

Temat brutalnych gier i ich wpływu na agresję wśród dzieci jest często maglowany przez media głównego nurtu. Niestety, rzadko kiedy dziennikarze wykazują się zrozumieniem tematu. Najczęściej gry są obwiniane za wszystko złego, co robią osoby młode lub nawet dorosłe, ale które miały konsolę czy mocny komputer. Rzecz w tym, że wiele badań temu zaprzecza. Kolejne, które były prowadzone na przestrzeni aż 10 lat, nie wykazały żadnego związku między graniem w brutalne produkcje w dzieciństwie i późniejszą agresją w życiu dorosłym. Wręcz przeciwnie. Okazało się, że gry mogą być dobrym sposobem na radzenie sobie ze stresem.

Czy brutalne gry wpływają na agresję u dzieci?

Naukowcy przez 10 lat badali dzieci w wieku 13 lat. W sumie przebadali 500 osób, wśród których zaobserwowali trzy wzorce grania. Pierwszy to osoby, które w dzieciństwie grały dużo, a z czasem poświęcały temu hobby coraz mniej czasu. Druga grupa to osoby, które zarówno w dzieciństwie, jak i później przeznaczały na tego typu rozrywkę umiarkowaną ilość czasu. Ostatnia wzorzec to krótki czas grania w dzieciństwie i znaczny wzrost poświęcanego czasu w późniejszym wieku. Ta ostatnia grupa była najliczniejsza. W grupie porównawczej były dzieci, które w ogóle nie grały albo grały bardzo mało.

Okazało się, że brutalne gry nie mają żadnego wpływu na ewentualną agresję w dorosłym życiu. Tendencja do tego typu zachowań nie wynika z tego, że dane dziecko w młodszym wieku uwielbiało Grand Theft Auto czy też Mortal Kombat. Jednocześnie naukowcy zauważyli, że gry mogą być sposobem radzenia sobie z problemami. Zauważyli oni, że dzieci, które poświęcały na gry najwięcej czasu i na dodatek grały w najbardziej brutalne produkcje, wykazywały silniejsze objawy depresji. Te wraz z wiekiem się zmniejszały, co może dowodzić terapeutycznego działania. Jednak naukowcy podkreślają, że do wyciągnięcia głębszych wniosków konieczne byłyby bardziej szczegółowe badania.

Źródło tekstu: IFLSience