Amerykanie schudli tak bardzo, że aż Dania ma kłopoty

Novo Nordisk zwalnia aż 9000 pracowników, wszystko przez Stany Zjednoczone

Ta decyzja wpisuje się z jednej strony w szeroko zakrojoną restrukturyzację firmy, która ma na celu uproszczenie jej struktury, z drugiej zaś podniesienie rentowności, która wyraźnie spadła pod wpływem konkurencji.

Najpotężniejszym wrogiem twórcy Ozempiku jest amerykański koncernu Eli Lilly, który od 2025 roku dynamicznie rozwija linię konkurencyjnych leków na otyłość, takich jak cechujący się mniejszymi skutkami ubocznymi Mounjaro czy Zepbound. Rynek amerykański jest niezwykle chłonny na leki na otyłość, przez co ma globalny wpływ na światowych producentów.

To właśnie presja cenowa i pojawienie się tańszych zamienników flagowych produktów Novo Nordisk spowodowały konieczność radykalnej optymalizacji kosztów oraz zamrożenia rekrutacji na stanowiska niekluczowe już od sierpnia 2025.

Firma zaoszczędzi 8 mld koron duńskich (ok 1,26 mld dolarów) rocznie, ale czy to wystarczy?

Kryzys w Novo Nordisk widoczny był już od początku roku, kiedy to spółka zanotowała znaczący spadek kapitalizacji giełdowej oraz utrudnienia w dalszym rozwoju sprzedaży hitowych leków.

Na samych zwolnieniach firma zaoszczędzi około 1,26 mld dolarów rocznie, dodatkowo zmiany objęły najwyższe stanowiska zarządcze – w sierpniu funkcję dyrektora generalnego przejął Maziar Mike Doustdar, co ma pomóc w nowym otwarciu strategicznym firmy.