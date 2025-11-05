W tej branży sztuczna inteligencja to prawdziwy hit
Narzędzia oparte na sztucznej inteligencji są na wagę złota w instytucjach finansowych. Firmy księgowe zatrudniają nawet osoby z niskimi kwalifikacjami, bo wiedzą, że sztuczna inteligencja im pomoże w pracy.
Narzędzia AI - to się może bardzo opłacać
Weźmy jako przykład Wielką Brytanię. Raport Xero wskazuje, że połowa księgowych korzysta ze sztucznej inteligencji raz w tygodniu, średnio trzy godziny dziennie. Korzyści jest masa - mniejsza liczba błędów, szybsze wyniki i wyraźniejsza komunikacja. Ale i nie bez znaczenie jest aspekt finansowy. Dzięki wdrożeniu tej technologii, brytyjskie firmy księgowe już zwiększyły swoje zyski o 338 milionów funtów. Co za tym idzie, firmy te zasiliły PKB Wielkiej Brytanii o dodatkowe 10 miliardów funtów.
Sztuczna inteligencja w księgowości to prawdziwy hit
Dzięki sztucznej inteligencji firmy zatrudniają większą ilość nieprofesjonalistów w dziedzinie księgowości. Ale bardzo się to opłaca, bo nie dość, że płacą im mniej, to jeszcze prawie połowa z badanych firm księgowych w Wielkiej Brytanii odnotowała wzrost produktywności, dzięki obiegowi pracy, wspomaganemu sztuczną inteligencją.
Zdecydowana większość (aż 98%) firm księgowych wykorzystuje obecnie sztuczną inteligencję w jakimś zakresie. Nie ma się czemu dziwić. Dzięki niej można wykonywać zadania znacznie szybciej niż wcześniej, a co najważniejsze ponad połowa badanych zgłosiła mniejszą ilość błędów w pracy.
Sztuczna inteligencja pomoże w rozwiązaniu niedoboru talentów w branży i zwiększy potencjał ludzki w gabinetach, podnosząc jakość ich usług do poziomu doradztwa wyższego poziomu.