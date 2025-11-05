Tech

W tej branży sztuczna inteligencja to prawdziwy hit

Narzędzia oparte na sztucznej inteligencji są na wagę złota w instytucjach finansowych. Firmy księgowe zatrudniają nawet osoby z niskimi kwalifikacjami, bo wiedzą, że sztuczna inteligencja im pomoże w pracy.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:50
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
W tej branży sztuczna inteligencja to prawdziwy hit

Narzędzia AI - to się może bardzo opłacać

Weźmy jako przykład Wielką Brytanię. Raport Xero wskazuje, że połowa księgowych korzysta ze sztucznej inteligencji raz w tygodniu, średnio trzy godziny dziennie. Korzyści jest masa - mniejsza liczba błędów, szybsze wyniki i wyraźniejsza komunikacja. Ale i nie bez znaczenie jest aspekt finansowy. Dzięki wdrożeniu tej technologii, brytyjskie firmy księgowe już zwiększyły swoje zyski o 338 milionów funtów. Co za tym idzie, firmy te zasiliły PKB Wielkiej Brytanii o dodatkowe 10 miliardów funtów. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Sztuczna inteligencja w księgowości to prawdziwy hit

Dzięki sztucznej inteligencji firmy zatrudniają większą ilość nieprofesjonalistów w dziedzinie księgowości. Ale bardzo się to opłaca, bo nie dość, że płacą im mniej, to jeszcze prawie połowa z badanych firm księgowych w Wielkiej Brytanii odnotowała wzrost produktywności, dzięki obiegowi pracy, wspomaganemu sztuczną inteligencją. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Kalkulator CASIO DJ-120DPLUS Zasilanie bateryjno-słoneczne, 1 pamięć
Kalkulator CASIO DJ-120DPLUS Zasilanie bateryjno-słoneczne, 1 pamięć
0 zł
86.1 zł - najniższa cena
Kup teraz 86.1 zł
Kalkulator ELEVEN CT-666N Zasilanie bateryjno-słoneczne, 3 pamięci
Kalkulator ELEVEN CT-666N Zasilanie bateryjno-słoneczne, 3 pamięci
0 zł
87.4 zł - najniższa cena
Kup teraz 87.4 zł
Kalkulator CASIO SL-310UC-PK Zasilanie bateryjno-słoneczne, 4 pamięci Różowy
Kalkulator CASIO SL-310UC-PK Zasilanie bateryjno-słoneczne, 4 pamięci Różowy
0 zł
41.9 zł - najniższa cena
Kup teraz 41.9 zł
Advertisement

Zdecydowana większość (aż 98%) firm księgowych wykorzystuje obecnie sztuczną inteligencję w jakimś zakresie. Nie ma się czemu dziwić. Dzięki niej można wykonywać zadania znacznie szybciej niż wcześniej, a co najważniejsze ponad połowa badanych zgłosiła mniejszą ilość błędów w pracy. 

Sztuczna inteligencja pomoże w rozwiązaniu niedoboru talentów w branży i zwiększy potencjał ludzki w gabinetach, podnosząc jakość ich usług do poziomu doradztwa wyższego poziomu.

wyjaśnia Steward Miller, dyrektor ds. badań w Xero.
Image
telepolis
wielka brytania sztuczna inteligencja zabierze pracę sztuczna inteligencja dla biznesu bezrobocie a sztuczna inteligencja
Zródła zdjęć: BongkarnGraphic / Shutterstock
Źródła tekstu: techradar.com