Tech

Udziałowiec Tesli postawił się Muskowi. Nie chce wypłacić biliona

Saga z ogromnym pakietem premii dla Elona Muska, związanym z jego pozostaniem na stanowisku prezesa Tesli trwa w najlepsze. Już niedługo głosowanie udziałowców w tej sprawie. Tymczasem jeden z nich publicznie zapowiedział oddanie głosu przeciwko temu pomysłowi. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 15:00
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Udziałowiec Tesli postawił się Muskowi. Nie chce wypłacić biliona

Obiecany bilion dla Muska

Musk ma otrzymać od Tesli nawet ponad bilion dolarów w ciągu najbliższych kilku lat. Wypłata bonusów, głównie w postaci dodatkowych akcji firmy, miałaby być uzależniona od szeregu czynników związanych z wynikami finansowymi i sprzedażowymi producenta samochodów elektrycznych. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Całkiem niedawno pisaliśmy o tym, że prezes rady nadzorczej firmy Robyn Denholm, wystosowała list otwarty wzywający udziałowców do przyjęcia proponowanego pakietu. Jej zdaniem pozostanie Muska na stanowisku CEO, jest kluczowe dla długotrwałego sukcesu firmy. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Ładowarka samochodowa BASEUS Golden Contactor Pro 40 W Szary
Ładowarka samochodowa BASEUS Golden Contactor Pro 40 W Szary
0 zł
59.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 59.99 zł
Ładowarka samochodowa BASEUS Qualcomm 160W Szary
Ładowarka samochodowa BASEUS Qualcomm 160W Szary
0 zł
161.61 zł - najniższa cena
Kup teraz 161.61 zł
Ładowarka samochodowa BASEUS CCBX-0S 24W Srebrny
Ładowarka samochodowa BASEUS CCBX-0S 24W Srebrny
0 zł
29.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 29.99 zł
Advertisement

Z jej zdaniem nie zgadza się jeden z dziesięciu największych udziałowców firmy, Norges Bank Investment Management (NBIM). Ten norweski fundusz inwestycyjny, nie zgadza się ze strategią Muska i otwarcie zapowiedział głosowanie przeciwko tak ogromnemu pakietowi premii dla amerykańskiego miliardera. 

NBIM nie ma jednak wystarczającej siły przebicia, aby pokonać Muska. W rękach funduszu jest bowiem zaledwie 1,12% akcji Tesli. Mimo to, otwarty sprzeciw przeciwko CEO firmy może nieco zamieszać przed głosowaniem i dać do myślenia innym inwestorom. 

Eksperci są jednak zgodni co do tego, że Musk zapewne dopnie swego i uzyska wystarczającą liczbę głosów. Głównie dlatego, że sam posiada aż 15,3% akcji firmy. 

Top 10 udziałowców Tesli:

  • Elon Musk - 15,3%
  • The Vanguard Group - 7,52%
  • BlackRock Institutional Trust Company - 4,02% 
  • State Street Investment Management - 3,41%
  • Geode Capital Management - 1,95% 
  • Capital World Investors - 1,25% 
  • Norges Bank Investment Management - 1,12%
  • JP Morgan Asset Management - 0,97%
  • Invesco Capital Management - 0,92%
  • Fidelity Management & Research Company - 0,83% 
Image
telepolis
Norwegia Tesla Elon Musk majątek musk Elon Musk Tesla
Zródła zdjęć: Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock
Źródła tekstu: reuters.com