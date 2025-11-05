Udziałowiec Tesli postawił się Muskowi. Nie chce wypłacić biliona

Obiecany bilion dla Muska

Musk ma otrzymać od Tesli nawet ponad bilion dolarów w ciągu najbliższych kilku lat. Wypłata bonusów, głównie w postaci dodatkowych akcji firmy, miałaby być uzależniona od szeregu czynników związanych z wynikami finansowymi i sprzedażowymi producenta samochodów elektrycznych.

Całkiem niedawno pisaliśmy o tym, że prezes rady nadzorczej firmy Robyn Denholm, wystosowała list otwarty wzywający udziałowców do przyjęcia proponowanego pakietu. Jej zdaniem pozostanie Muska na stanowisku CEO, jest kluczowe dla długotrwałego sukcesu firmy.

Z jej zdaniem nie zgadza się jeden z dziesięciu największych udziałowców firmy, Norges Bank Investment Management (NBIM). Ten norweski fundusz inwestycyjny, nie zgadza się ze strategią Muska i otwarcie zapowiedział głosowanie przeciwko tak ogromnemu pakietowi premii dla amerykańskiego miliardera.

NBIM nie ma jednak wystarczającej siły przebicia, aby pokonać Muska. W rękach funduszu jest bowiem zaledwie 1,12% akcji Tesli. Mimo to, otwarty sprzeciw przeciwko CEO firmy może nieco zamieszać przed głosowaniem i dać do myślenia innym inwestorom.

Eksperci są jednak zgodni co do tego, że Musk zapewne dopnie swego i uzyska wystarczającą liczbę głosów. Głównie dlatego, że sam posiada aż 15,3% akcji firmy.

