Udziałowiec Tesli postawił się Muskowi. Nie chce wypłacić biliona
Saga z ogromnym pakietem premii dla Elona Muska, związanym z jego pozostaniem na stanowisku prezesa Tesli trwa w najlepsze. Już niedługo głosowanie udziałowców w tej sprawie. Tymczasem jeden z nich publicznie zapowiedział oddanie głosu przeciwko temu pomysłowi.
Obiecany bilion dla Muska
Musk ma otrzymać od Tesli nawet ponad bilion dolarów w ciągu najbliższych kilku lat. Wypłata bonusów, głównie w postaci dodatkowych akcji firmy, miałaby być uzależniona od szeregu czynników związanych z wynikami finansowymi i sprzedażowymi producenta samochodów elektrycznych.
Całkiem niedawno pisaliśmy o tym, że prezes rady nadzorczej firmy Robyn Denholm, wystosowała list otwarty wzywający udziałowców do przyjęcia proponowanego pakietu. Jej zdaniem pozostanie Muska na stanowisku CEO, jest kluczowe dla długotrwałego sukcesu firmy.
Z jej zdaniem nie zgadza się jeden z dziesięciu największych udziałowców firmy, Norges Bank Investment Management (NBIM). Ten norweski fundusz inwestycyjny, nie zgadza się ze strategią Muska i otwarcie zapowiedział głosowanie przeciwko tak ogromnemu pakietowi premii dla amerykańskiego miliardera.
NBIM nie ma jednak wystarczającej siły przebicia, aby pokonać Muska. W rękach funduszu jest bowiem zaledwie 1,12% akcji Tesli. Mimo to, otwarty sprzeciw przeciwko CEO firmy może nieco zamieszać przed głosowaniem i dać do myślenia innym inwestorom.
Eksperci są jednak zgodni co do tego, że Musk zapewne dopnie swego i uzyska wystarczającą liczbę głosów. Głównie dlatego, że sam posiada aż 15,3% akcji firmy.
Top 10 udziałowców Tesli:
- Elon Musk - 15,3%
- The Vanguard Group - 7,52%
- BlackRock Institutional Trust Company - 4,02%
- State Street Investment Management - 3,41%
- Geode Capital Management - 1,95%
- Capital World Investors - 1,25%
- Norges Bank Investment Management - 1,12%
- JP Morgan Asset Management - 0,97%
- Invesco Capital Management - 0,92%
- Fidelity Management & Research Company - 0,83%