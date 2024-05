Polska motoryzacja z dobrymi wynikami, ale przyszłość maluje się słabo

Firma analityczna AutomotiveSuppliers.pl przedstawiła raport na temat stanu polskiego przemysłu motoryzacyjnego. Rok 2023 był pod wieloma względami rekordowy, ale prognozy są słabe.

Polski przemysł motoryzacyjny zanotował rekordowe wyniki w 2023 roku, jak wynika z raportu firmy analitycznej AutomotiveSuppliers.pl. Niemal we wszystkich aspektach zanotował duże wzrosty. Jednocześnie przyszłość maluje się w mniej różowych barwach.

Stan polskiego przemysłu motoryzacyjnego

Produkcja polskiego przemysłu motoryzacyjnego zwiększyła się rok do roku o 15 proc. Największy w tym udział miała produkcja akcesoriów oraz części, która wygenerowała w sumie 122 mln przychodu, co stanowi wzrost o 9,3 proc. Jednocześnie jest to rekordowy wynik w historii polskiej branży.

Jednak największą poprawę obserwujemy w produkcji pojazdów i silników, które wygenerowały 97,5 mln przychodu, ale jest to poprawa aż o 25,2 proc. w ujęciu rocznym.

Całkiem nieźle jest też pod kątem zatrudnienia. To wyniosło 202 tys. osób, czyli o 2,9 proc. i 5,4 tys. więcej niż na koniec poprzedniego roku. Co ciekawe, największy wzrost rynek zanotował w pierwszym kwartale, kiedy zatrudniono 3,8 tys. dodatkowych osób. W kolejnych kwartałach przyrost nie był już tak dynamiczny.

Wzrósł także eksport, który po raz pierwszy w historii przekroczył wartość 50 mld euro i wyniósł dokładnie 50,28 mld. To aż o 26,5 proc. więcej niż rok wcześniej, więc wzrost jest bardzo duży.

- We wszystkich miesiącach zeszłego roku, za wyjątkiem września, dynamika eksportu była dwucyfrowa. Dzięki temu całoroczna wartość eksportu przemysłu motoryzacyjnego była o ponad ¼ wyższa niż w 2022 roku.

- zaznacza Rafał Orłowski, Partner w AutomotiveSuppliers.pl.

Jeśli chodzi o głównych partnerów Polski, to czołówka prezentuje się następująco: Niemcy (35,9 proc.), Francja (8,9 proc.), Czechy (7 proc.) oraz Włochy (6,2 proc.).

Niestety, chociaż wyniki za 2023 rok są bardzo dobre, to eksperci spodziewają się znacznego spowolnienia. W 2024 roku sprzedaż może być gorsza niż rok wcześniej. Wynika to przede wszystkim z dużych cięć na rynku motoryzacyjnym, w tym grupowych zwolnień, które ogłosiły między innymi Continental, Bosch, Forvia oraz Autoliv.

