Polacy na potęgę tracą samochody. Dane policji są zatrważające

Od 14 marca 2024 roku w Polsce obowiązują przepisy o konfiskacie aut kierowców, którzy jeżdżą na podwójnym gazie. Wiemy, ile na tej podstawie samochodów zabrała policja.

Od 14 marca 2024 roku w Polsce obowiązują nowe prawo. Pozwala ono policji na konfiskatę aut kierowców, którzy jeżdżą na podwójnym gazie. Później sąd obligatoryjnie musi wydać wyrok o przepadku auta. Chociaż przepisy obowiązują dopiero od 1,5 miesiąca, to w tym czasie skonfiskowano już setki samochodów — informuje TVN24.

Ile aut skonfiskowała policja?

Według najnowszych danych Komendy Głównej Policji od 14 marca do 26 kwietnia na podstawie nowych przepisów skonfiskowano w sumie 934 pojazdy mechaniczne. Daje to średnią ponad 21 pojazdów na każdy dzień obowiązywania nowego prawa. To tylko pokazuje, jak jazda po pijaku wciąż jest dużym problemem w naszym kraju.

Co ważne, policja może zająć auto na maksymalnie 7 dni. W tym czasie prokurator musi zdecydować o przeprowadzeniu zabezpieczenia majątkowego na pojeździe. Jeśli tego nie zrobi, to samochód powinien wrócić do właściciela. W przypadku zajęcia dalsza decyzja należy do sądu, ale według prawa ten ma obowiązek zdecydowania o przepadku. Na ten moment nie ma innego wyboru.

Rząd zapowiedział zmiany w nowym prawie, które między innymi zniosą obligatoryjność przepisów. Oznacza to, że sąd będzie mógł, ale nie będzie musiał orzekać konfiskaty auta. Wszystko będzie zależało od specjalnych okoliczności. Na razie policja konfiskuje samochody osób, które zostaną przyłapane na prowadzeniu przy ponad 1,5 promila alkoholu we krwi lub mają powyżej 0,5 promila, ale w takim stanie spowodują wypadek.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Rzeczpospolita