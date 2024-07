Masz ekran dotykowy w aucie? Bardzo łatwo o mandat

Czy można dostać mandat za obsługę smartfona lub ekranu dotykowego podczas prowadzenia samochodu? Okazuje się, że w niektórych przypadkach na kierowców czekają srogie kary.

Kierowcy mogą dostać mandaty za przeróżne rzeczy, które przeszkadzają im skupić się na drodze. Chodzi o to, że szereg z pozoru niewinnych czynności może niechcący doprowadzić do sytuacji zagrażających ich bezpieczeństwu oraz bezpieczeństwu innych uczestników ruchu. Z tym absolutnie nikt się nie zamierza spierać. Z tego też powodu nierozważnym kierowcom pojazdów grozi mandat za używanie smartfonów w trakcie jazdy. Ale to nie wszystko, kary mogą dosięgnąć ich także za nieumiejętne korzystanie z ekranów dotykowych, które posiadają w swoich pojazdach. I to także nie powinno dziwić. Bo czym właściwie różni się obsługa takiego interfejsu od obsługi ekranu smartfona?

Wbudowany ekran dotykowy w aucie to już właściwie normalność. Wiele nowoczesnych samochodów ma taki ekran na wyposażeniu. Niestety, zbytnie skupianie uwagi na klikaniu w niego podczas jazdy może spowodować więcej szkody, niż pożytku. A także, w niektórych sytuacjach, skutkować mandatem, punktami karnymi oraz zakazem prowadzenia auta.

Jeśli korzystanie z ekranu dotykowego za bardzo skupia uwagę kierowcy i z powodu obsługi interfejsu aplikacji nie patrzy on na drogę, to mamy do czynienia z bardzo niebezpieczną sytuacją. Istnieje duże ryzyko wypadku, który może doprowadzić do przykrych konsekwencji. Wszystko co odciąga uwagę kierowcy od prowadzenia samochodu, może zostać ukarane.

Zasady korzystania z ekranów dotykowych

Okazuje się, że takie istnieją. Można z nich korzystać podczas jazdy, tylko pod warunkiem że zrobimy to sprawnie i szybko (najlepiej za pomocą jednego spojrzenia), a warunki pogodowe będą sprzyjające. Za złamanie tych zasad grozi mandat o wysokości kiluset złotych. Niemiecki kierowca, który podczas ulewy mozolnie zmieniał na ekranie swojej Tesli funkcję działania wycieraczek, wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Za takie zachowanie przyszło mu także słono zapłacić - dostał 200 euro kary oraz miesięczny zakaz prowadzenia pojazdu. W Polsce za używanie telefonu lub ekranu w niedozwolony sposób podczas jazdy grozi mandat 500 zł i 12 punktów karnych.

Także zbyt długie gmeranie przy ekranie dotykowym i sprawdzanie jego funkcji podczas jazdy nie jest zbyt dobrym pomysłem. Na ogół, powinno wystaczyć szybkie spojrzenie, tak aby nic nie zaprzątało uwagi prowadzącego. Wszelkie odkrywanie nowych funkcji oraz regulowania klimatyzacji powinno się odbywać podczas postoju w bezpiecznym miejscu.

