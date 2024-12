Jakimi autami jeżdżą Polacy? Głównie starszymi

Po polskich drogach jeżdżą stare auta. Aż 40 proc. ma ponad 10 lat, a tylko 7 proc. mniej niż 2 lata.

Firma Santander Consumer Multirent opublikowała najnowszy raport na temat samochodów, które jeżdżą po polskich drogach. Dla nikogo chyba nie będzie zaskoczeniem, że Polacy jeżdżą głównie starszymi autami, które mają ponad 10 lat. Sytuacja lepiej wygląda w dużych miastach, a gorzej w małych miejscowościach.

Jakimi samochodami jeżdżą Polacy?

W sumie pod koniec 2023 roku w Polsce zarejestrowanych było 27,35 mln samochodów, co pokazuje, że wciąż jest to najpopularniejszy środek transportu w naszym kraju. Wśród nich aż 40 proc. to auta starsze niż 10 lat. Na kolejnym miejscu, z wynikiem 28 proc., znajdują się pojazdy, które mają 3-6 lat. Z kolei 24 proc. to samochody 7-10-letnie, a tylko 7 proc. młodsze niż 2 lata.

Ponad 10-letnie samochody przeważają przede wszystkim na terenach wiejskich i w małych miejscowościach, gdzie ich odsetek jest największy. W miastach do 50 tys. mieszkańców to aż 47 proc. pojazdów, w na wsiach 44 proc. W dużych miastach aż 39 proc. badanych zadeklarowało, że ich auto ma od 3 do 6 lat. Na wsi wynik ten wynosi zaledwie 25 proc.

Według tego samego raportu dla Polaków najważniejsza jest cena i marka samochodu. Aż 56 proc. wybrałoby firmy europejskie, a 29 proc. japońskie. Na kolejnych miejscach są marki amerykańskie (13 proc.), koreańskie (11 proc.) oraz chińskie (3 proc.).

