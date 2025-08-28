Tylko dwie godziny korzystania ze smartfona dziennie? Jest poruszenie

Smartfon tylko dwie godziny dziennie

Decyzja ta wywołała niemałe poruszenie oraz debatę na temat uzależnienia od tego typu urządzeń elektronicznych.

Dalsza część tekstu pod wideo

To pierwsza tak radykalna propozycja w Japonii, która jest obecnie przedmiotem debaty ustawodawców zaraz po tym, jak została złożona przez władze miejskie Toyoake w Aichi na początku tego tygodnia.

Tylko po pracy i szkole

Burmistrz uściślił, że propozycja ta obowiązywać by miała wyłącznie poza pracą i nauką. Nie byłaby jakoś szczególnie surowo egzekwowana, ale ma na celu przede wszystkim "zachęcenie" mieszkańców do lepszego zarządzania czasem spędzanym przed ekranem.

Dwugodzinny limit to tylko wskazówka mająca na celu zachęcenie obywateli. Mam nadzieję, że będzie to okazja dla każdej rodziny do zastanowienia się i omówienia czasu spędzanego na korzystaniu ze smartfonów, a także pory dnia, w której urządzenia są używane. - powiedział w oświadczeniu burmistrz Toyoake, Masafumi Koki.

I żeby było jasne - za złamanie tej zasady nie byłyby naliczane żadne kary. Przepis zostanie uchwalony w październiku, jeśli tylko ustawodawcy go zaakceptują.