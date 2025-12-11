Tech

Ten pies-robot reaguje na emocje i mówi po polsku. Jest w sprzedaży

Loona właśnie pojawiła się na polskim rynku. To robot-zabawka, zaprojektowany tak, by zachowywać się, jak żywy domowy pupil, ale bez obowiązków związanych z opieką nad prawdziwym zwierzęciem.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 14:12
Loona potrafi rozpoznać twarze domowników, zapamiętać, kto jest kim, i budować z każdą osobą własną relację. Dzięki wykorzystaniu AI robot reaguje na emocje użytkownika. Producent przekonuje, że Loona potrafi pocieszyć, gdy ktoś jest smutny, okaże entuzjazm, gdy w domu panuje radosna atmosfera, a jednocześnie zachowuje się nieśmiało wobec nowych osób.

Loona została wyposażona w zestaw kamer, mikrofonów i sensorów, dzięki którym rozpoznaje twarze i emocje, reaguje na ruch i gesty, słyszy polecenia i odpowiada po polsku, porusza się autonomicznie po domu, zgrabnie omijając przeszkody. Jej twarz to ekran LED, na którym zmienia się mimika – od radosnych szerokich oczu po śmieszne miny przy zabawie. Dzięki silnikom i zawieszeniu robot wykonuje bardzo dynamiczne ruchy: potrafi wesoło podskoczyć, obrócić się, pokazując emocje, a nawet odgrywać sztuczki.

Loona to także interfejs AI dla dzieci i dorosłych. Można z nią prowadzić rozmowy po polsku i zadawać pytania wykorzystujące ChatGPT. Zdaniem producenta, dzięki temu dzieci mogą uczyć się świata, zadawać pytania o zwierzęta, pogodę czy kosmos. Robot oferuje gry ruchowe, zabawy edukacyjne, możliwość programowania jego zachowań (np. w formie blokowej) czy interakcje dopasowane do wieku użytkownika. Może także pełnić funkcję mobilnego monitora – rodzic może zdalnie zajrzeć do domu dzięki kamerze wbudowanej w robota.

Loona potrafi przywitać użytkownika, obrazić się żartobliwie, okazać czułość, prosić o zabawę, a także samodzielnie wrócić do stacji ładującej.

Loona jest dostępna w sprzedaży w Polsce w sieci RTV Euro AGD.

KEYi Tech Loona AI robot zabawka
Zródła zdjęć: KEYi Tech
Źródła tekstu: Informacja prasowa producenta