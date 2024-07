Załoga NASA wraca z misji na Marsa po roku izolacji

Nathan Jones, Anca Selariu, Kelly Haston i Ross Brockwell weszli do wydrukowanej na drukarce 3D przestrzeni dokładnie 25 czerwca 2023 roku.

W trakcie misji czwórka śmiałków spędziła dokładnie 378 dni na 1,580 metrach kwadratowych przestrzeni w centrum kosmicznym NASA w Houston. Celem eksperymentu było zbadanie jak organizm człowieka zachowa się w warunkach zbliżonych do tych, panujących na Marsie.

CHAPEA's 4-person crew just exited their home after 378 days. ✅



They simulated a Mars mission to help assess health and performance in relation to Mars-realistic resource limitations in isolation and confinement. The door is officially open and the mission is complete. Congrats… pic.twitter.com/AbfaMrzw2n