NASA zdecydowała. Ta czwórka poleci na Marsa. Tak jakby

NASA ogłosiła skład nowej, czteroosobowej załogi, która weźmie udział w eksperymencie HERA. W planach między innymi symulacja spaceru po Marsie.

HERA to symulowana misja, która prowadzona jest w habitacie w Centrum Kosmicznym Johnsona w Houston. Jej celem jest sprawdzenie jak członkowie załogi adaptują się do izolacji i uwięzienia w małej przestrzeni. Zdobyte doświadczenia i obserwacje tego procesu są konieczne przed wysłaniem ludzi na dalekie i długotrwałe misje kosmiczne na Księżyc, czy Marsa.

Fantastyczna czwórka

W skład drugiej już ekipy, która weźmie udział w eksperymencie HERA, w składzie podstawowym wybrano w sumie cztery osoby – trzy z nich pochodzą z USA, a jedna ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ich misja rozpocznie się 10 maja i potrwa 45 dni. W tym czasie będą żyć i pracować jak prawdziwi astronauci. W ich planie zadań są między innymi badania naukowe oraz symulacja spaceru po powierzchni Czerwonej Planety przy pomocy technologii wirtualnej rzeczywistości. Załoga będzie doświadczać opóźnienia w komunikacji z centrum kontroli lotu, tak jak to będzie faktycznie w prawdziwej misji marsjańskiej.

Jak informuje portal Naukawpolsce.pl piewrszy z członków nowej załogi - Jason Lee - jest profesorem School of Mechanical, Aerospace, and Manufacturing Engineering prowadzonej przez University of Connecticut; Stephanie Navarro jest specjalistką od operacji kosmicznych w rezerwie sił powietrznych USA; Shareef Al Romaithi to pilot z 16-letnim doświadczeniem w przemyśle lotniczym; Piyumi Wijesekara odbywa staż podoktorski w Radiation Biophysics Laboratory w NASA Ames Research Center.

Członkami załóg HERA są ochotnicy. Większość z nich to Amerykanie, ale tym razem jest też jedna osoba spoza USA: Shareef Al Romaithi ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To część większych planów tego kraju wobec kosmosu. Wśród nich jest chociażby udział w przyszłej kolonizacji Marsa. Zjednoczone Emiraty Arabskie dostarczą też moduł śluzy powietrznej do stacji orbitalnej Gateway.

W przyszłości planowane są jeszcze dwie kolejne misje w ramach eksperymentu HERA. Ostatnia ekipa zakończy swoją pracę 20 grudnia tego roku.

