Polski SatRevolution weźmie udział w misji deep space

Planowane przedsięwzięcie ma na celu dostarczenie satelity zaprojektowanego i wyprodukowanego przez SatRevolution na pokładzie nowej rakiety Virgin Orbit w obszar dalekiego kosmosu z misją przeprowadzenia pionierskich badań naukowych oraz pozyskania wysokiej rozdzielczości obrazów. Zawarte porozumienie przewiduje również dostarczenie przez SatRevolution i umieszczenie na orbicie, przez zawiązane konsorcjum, nanosatelitów, w tym pierwszego w historii Omanu. Pierwsza z tych misji ma wystartować z bazy w Kornwalii na terenie Wielkiej Brytanii jeszcze w 2022 roku. Ostateczne parametry obu misji i cele naukowe zostaną określone w późniejszym czasie.

Tylko kilku krajom udało się do tej pory wysłać z sukcesem misje w obszar dalekiej przestrzeni kosmicznej, ale wizje i technologiczne możliwości dostępne dzisiaj umożliwiają krajom aspirującym do misji kosmicznych dołączenie do tej stawki. Jesteśmy dumni, że Sułtanat Omanu powierzył nam, jako jego wyłącznemu partnerowi, misję realizacji ambitnych celów tego kraju w drodze do pozyskania zrównoważonych rozwiązań kosmicznych. Jesteśmy pełni zapału, aby rozpocząć naszą współpracę odnośnie wystrzelenia pierwszych satelitów Sułtanatu Omanu z terenu Wielkiej Brytanii już w tym roku, co jest nie tylko historycznym krokiem samo w sobie, ale również ważnym etapem umożliwiającym badania i eksplorację które nastąpią niebawem.