Satelity SatRevolution trafiły na orbitę. Obejrzyj relację ze startu rakiety LauncherOne firmy Virgin Orbit

Zdarzenie miało miejsce w hrabstwie Kern na pustyni Mojave w Kalifornii. W powietrze wzniósł się odrzutowiec Boeing 747-400, zwany Cosmic Girl, który osiągając wysokość 11 kilometrów posłużył jako platforma startowa rakiety LauncherOne. Gdy Boeing dotarł nad Pacyfik, z samolotu odłączyła się i poszybowała w kierunku orbity rakieta z sześcioma satelitami na pokładzie. Docelowa orbita dla satelitów znajduje się w odległości 500 km z nachyleniem 60 stopni względem Ziemi. Dotarcie tam zajeło LauncherOne około godziny.

Do tego zdarzenia przygotowywaliśmy się od długiego czasu. To wyjątkowa sytuacja, gdyż SatRevolution jest pierwszą firmą z Polski i jedyną komercyjną współpracującą z Virgin Orbit w tej misji. To przełomowy moment dla polskiej branży. Tym bardziej z niecierpliwością oczekujemy zobrazowań, które zostaną dostarczone z naszych satelitów. Dane będą miały zastosowanie w branży rolniczej i energetycznej m.in. w Polsce i Stanach Zjednoczonych.