SatRevolution i Virgin Orbit z nową misją kosmiczną

SatRevolution i Virgin Orbit ogłaszają nową misję. Jej celem będzie wysłanie nanosatelitów polskiej spółki na orbitę wokółziemską przy użyciu rakiety LauncherOne.

SatRevolution wyśle w przestrzeń kosmiczną dwa urządzenia, nanosatelity STORK-3 oraz SteamSat-2. W operacji ponownie zostanie wykorzystana rakieta LacherOne, która zostanie wystrzelona z pokładu Boeinga 747, należącego do VOX Space, spółki zależnej Virgin Orbit.

Pierwszy nanosatelita dołączy do satelitów STORK-4 i STORK-5 (aktualnie w trakcie commissioning phase), umieszczonych na orbicie podczas misji z czerwca 2021 roku. Dzięki dołączeniu STORK-3 powiększą się możliwości SatRevolution w zakresie obserwacji Ziemi. Celem urządzenia będzie dostarczenie zdjęć o średniej rozdzielczości, z naciskiem na obsługę klientów z sektora rolniczego. Drugi satelita, SteamSat-2, to z kolei demonstracja technologii innowacyjnych silników SteamJet Space System (UK), zasilanych wodą, przeznaczonych do napędu kosmicznego.

Ponownie SatRevolution jest jedyną komercyjną firmą włączoną w program zagospodarowywania przestrzeni kosmicznej realizowany przez Virgin Orbit. Ten start, oznaczony jako STP-27VPB, to także okazja do przetestowania najnowszych technologii kosmicznych. Współpraca z Virgin Orbit i zastosowanie ich modelu realizacji misji, pozwala nam uniknąć ryzyka związanego z naziemnymi startami.

– powiedział Grzegorz Zwoliński, CEO SatRevolution

Obok nanosatelitów polskiej firmy, na pokładzie LauncherOne znajdzie się także ładunek Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych, który wysyła urządzenia kilku agencji rządowych. Pozwolą one na eksperymenty w komunikacji i nawigacji kosmicznej. Wysłane zostaną także nanosatelity stworzone przez amerykańskie uniwersytety dzięki funduszom z NASA. Wszystkie urządzenia zostaną wyniesione na niską orbitę okołoziemską o średnim nachyleniu.

Nazwa planowanej misji to Above the Clouds. Jest to hołd dla albumu Gang Starr'a, Moment of Truth. Wydany 31 marca 1998 roku przez Virgin Records we współpracy z Noo Trybe Records, uważany jest powszechnie za jeden z najlepszych albumów hip hopowych wszech czasów. Utwór Above the Clouds, w którym występuje Inspectah Deck z Wu-Tang Clan, pojawia się jako piąty.

Aktualnie rakieta LauncherOne została przewieziona na pustynię Mojave Air w Kalifornii. Start został ustalony na czwarty kwartał 2021 roku.

