Oto najszybszy pojazd stworzony przez człowieka i właśnie się rozpędza

Sonda kosmiczna Parker Solar Probe to najszybszy obiekt stworzony przez człowieka. Właśnie się rozpędziła i zbliża się do powierzchni Słońca.

Parker Solar Probe to sonda kosmiczna NASA, która w 2018 roku została wystrzelona z Cape Canaveral. Jest to jednocześnie najszybszy obiekt, który został stworzony przez człowieka. Właśnie się rozpędza i zbliża do powierzchni Słońca, gdzie wykona przewidziane przez naukowców pomiary.

Sonda NASA zbliża się do powierzchni Słońca

Dnia 21 listopada sonda wykona 10. z 24 zaplanowanych przelotów w pobliżu Słońca. Do naszej gwiazdy zbliży się na odległość zaledwie 8,5 mln km. Wtedy też osiągnie swoją największą prędkość aż 101 mil na sekundę (ok. 163 km na sekundę). Wcześniej sonda przeleciała dookoła Wenus i dzięki przyciąganiu planety nabrała odpowiedniego impetu i jeszcze bardziej zbliżyła się do gwiazdy.

Parker Solar Probe ma za zadanie zbadać właściwości wiatru słonecznego jak najbliżej jego źródła. Okazuje się jednak, że przy okazji dokonała innych, ważnych z perspektywy naukowców odkryć.

Obserwujemy wyższe, niż oczekiwano ilości pyłu w pobliżu Słońca. Ekscytujące jest to, że znacznie poprawia to nasze zrozumienie najgłębszych regionów naszej heliosfery, dając nam wgląd w środowisko, które do tej pory było całkowitą tajemnicą.

- powiedział Nour Raouafi z Laboratorium Fizyki Stosowanej Johna Hopkinsa w Maryland.

Co ciekawe, sonda nie jest wyposażona w detektor pyłu. Jednak znajdujące się na jego torze lotu cząsteczki przy zderzeniu tworzą chmury plazmy. Te wytwarzają unikalne ładunki elektryczne, które są odbierane przez kilka czujników, przeznaczonych do pomiaru pól elektrycznych i magnetycznych Słońca. Naukowcy wykorzystali te danej do skonstruowania struktury i zachowania dużych chmur pyłu, wirujących w pobliżu wnętrza Układu Słonecznego.

Sonda została zaprojektowana tak, aby przetrwała trudne warunki w pobliżu Słońca. Pomimo tego misja jest dużym wyzwaniem dla naukowców, ponieważ ten obszar wszechświata jest dla nas wciąż dużą tajemnicą. Wytwarzająca się dookoła plazma powoduje odpryski farby i opiłków, które potencjalnie mogą być niebezpieczne. Pomiary wykonane przez Parker Solar Probe posłużą do lepszego zrozumienia tak Słońca, jak i innych gwiazd.

