Kolejne polskie satelity polecą na orbitę. Zobacz start na żywo

Polski SatRev nie zwalnia tempa. Po pozyskaniu 5 mln dolarów od firmy Virgin Orbit oraz uznaniu przez Europejską Agencję Kosmiczną za wschodzącą gwiazdę nowej gospodarki kosmicznej, bierze dziś (9 stycznia 2023 roku) udział w pierwszym starcie ze Spaceport Cornwall w Wielkiej Brytanii.

Polska firma kosmiczna SatRev we współpracy z Virgin Orbit, ETCO oraz firmą TUATARA przygotowała misję satelity AMAN. Jest to pierwszy projekt kosmiczny spółki realizowany dla rządu Omanu. Nanosatelita zostanie wyniesiony na niską orbitę okołoziemską dzisiaj (9 stycznia 2023 roku) o godzinie 22:15 czasu polskiego, na pokładzie rakiety LauncherOne firmy Virgin Orbit.

Start kolejnych wyprodukowanych w całości we Wrocławiu to historyczne wydarzenie dla polskiego przemysłu kosmicznego. Tym razem na orbitę wyniesiony zostanie pierwszy omański satelita AMAN oraz Stork-6. Za jego zaprojektowanie oraz produkcję odpowiadała spółka SatRev.

Urządzenie zostało przygotowane w technologii CubeSat. Za realizację projektu, prócz SatRev, odpowiadały reprezentujący Sułtanat Omanu ETCO, amerykański Virgin Orbit oraz TUATARA. Ostatnia firma specjalizuje się w zaawansowanych rozwiązaniach z zakresu AI, analityki danych i technologii kognitywnych.

Wystrzelenie satelity jest pierwszym krokiem na drodze do budowy omańskiego programu kosmicznego, który wpisuje się w narodową strategię cyfryzacji „Oman Vision 2040”. Jest to krajowy program mającym na celu wspieranie konkurencyjności gospodarczej i dobrobytu społecznego przy jednoczesnym stymulowaniu wzrostu oraz budowaniu zaufania we wszystkich relacjach gospodarczych, społecznych i rozwojowych. Program kosmiczny Omanu ma umożliwić przełomowe badania naukowe i przechwytywanie obrazów satelitarnych o wysokiej rozdzielczości. Będą on dalej analizowane cyfrowo przy użyciu rozwiązań wizji komputerowej (computer vision), uczenia maszynowego (machine learning) oraz sztucznej inteligencji, które opracowane zostało przez TUATARĘ w partnerstwie z ETCO.

Satelity AMAN i Stork-6 zostaną wyniesione przez rakietę Virgin Orbit z lotniska w Kornwalii, w Wielkiej Brytanii. Będzie to pierwszy start satelity z nowopowstałego Spaceport Cornwall. Relację z wydarzenia można obejrzeć na YouTube (lub poniżej).

