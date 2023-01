NASA tworzy szalony projekt. Już więźniowe mają lepiej

Jeżeli ktoś myślał, że Międzynarodowa Stacja Kosmiczna jest mała i ciasna, ten nie słyszał jeszcze o Gateway, czyli satelicie, która będzie w przyszłości orbitować wokół Księżyca.

Człowiek lądował już kilkukrotnie na Księżycu, lecz ostatni raz odbyło się to około pół wieku temu. Od kilku lat NASA przygotowuje się do ponownego wysłania człowieka na naturalnego satelitę Ziemi. Już w połowie listopada została wystrzelona rakieta SLS ze statkiem kosmicznym Orion, który tym razem bezzałogowi okrążył Srebrny Glob i wrócił na Ziemię. Plany NASA są jednak bardziej ambitne. Agencja Kosmiczna chce stworzyć stację, która będzie orbitować wokół Księżyca.

Gateway, czyli przyszła brama na Księżyc

Zamysł jest taki, że do Gateway, stacji orbitującej wokół Księżyca będą dolatywać astronauci statkiem kosmicznym Orion. Załoga po zacumowaniu miałaby przejść do niej, by następnie przenieść się do Starshipa, lądownika, która zabrałby ich już prosto na Księżyc.

Okazuje się, że Gateway daleko będzie do luksusów, astronauci dostaną do dyspozycji dwa bardzo skromnych rozmiarów moduły. Mówi się o zaledwie 8 metrach sześciennych (2 x 2 x 2) przestrzeni, którą trzeba będzie podzielić między czterech astronautów. Drugi moduł będzie podobnych rozmiarów i posłuży do pracy.

Pierwotnie architekci planowali stworzyć moduły o podobnych wymiarach, co w przypadku Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Początkowy projekt zakładał nawet moduły o średnicy zewnętrznej wynoszącej 4,5 metra i długości 6 metrów. Jednak twórcy projektu zostali zmuszeni do skurczenia przestrzeni użytkowej ze względu na to, że aktualnie nie posiadamy technologii będącej w stanie wynieść większych modułów na orbitę Księżyca.

To oznacza, że astronauci w drodze na Księżyc będą mieli gorsze warunki niż więźniowie w polskich zakładach karnych. Zgodnie z artykułem 110 kkw powierzchnia w celi mieszkalnej przypadająca na skazanego ma wynosić nie mniej niż 3 m2.

