W Legnicy będą produkowane nanosatelity SatRev

SatRev będzie produkować swoje nanosatelity w Legnicy. 11 maja wrocławska spółka podpisała w tej sprawie list o współpracy z Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną (LSSE). Fabryka na Dolnym Śląsku będzie pierwszym w Polsce przedsięwzięciem, gdzie nanosatelity będą powstawały w ilościach komercyjnych.

Do 2026 roku planujemy utworzyć konstelację składającą się z tysiąca satelitów. Aby ten cel się spełnił, potrzebujemy miejsca do rozwoju i wierzę, że takie znaleźliśmy na terenie Legnickiej Specjalne Strefy Ekonomicznej. Podpisany list o współpracy to kolejny krok w rozwoju zarówno spółki, jak i polskiego sektora kosmicznego.

– powiedział Grzegorz Zwoliński, prezes SatRev

SatRev to polski startup, który specjalizuje się w projektowaniu, produkcji oraz eksploatacji satelitów do obserwacji Ziemi w czasie rzeczywistym. Podpisane porozumienia o współpracy pomiędzy LSSE a SatRev zakłada między innymi, że:

SatRev zamierza być pierwszym na świecie producentem satelitów zużywającym w procesie produkcyjnym 100% energii pozyskanej ze źródeł odnawialnych,

dzięki współpracy z LSSE na swoje przedsięwzięcie – po spełnieniu wymogów – SatRev uzyska pomoc publiczną,

w hali produkcyjnej obejmującej również laboratorium oraz clean roomy, zbudowanej przez LSSE, powstawać będzie nawet 100 satelitów rocznie.

25-lecie to dobra okazja nie tylko do podsumowań, ale też do nowego otwarcia. Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest miejscem nie tylko dla wielkich, międzynarodowych koncernów, ale też rodzimych firm, które chcą się rozwijać. Teraz otwieramy się na nowe technologie, a nawet na kosmiczne przedsięwzięcie. Wspieramy polską innowacyjną myśl techniczną i to dosłownie. Preferencyjne ulgi podatkowe oferowane przez nas są „szyte na miarę” i to przyciąga biznes, również startupy.

– powiedział Przemysław Bożek, prezes LSSE

Jednocześnie prezes podkreślił, że funkcjonowanie startupów oraz firm inwestujących w nowe technologie najczęściej wiążą się z badaniami i rozwojem oraz nowoczesnymi usługami dla biznesu, więc już na początku LSSE może zaoferować zwolnienie podatkowe sięgające 45% nakładów przeznaczonych na inwestycje. W dodatku dostęp do ulg dla inwestujących w nowoczesne technologie jest łatwiejszy, dzięki zmniejszeniu o 95% wymaganych wydatków. To dwudziestokrotnie mniej niż wymóg wobec dużych inwestorów.

Najczęstszą barierą we wzroście biznesów związanych z nowymi technologiami jest zwyczajnie brak miejsca na rozwój. Kolejną przeszkodą jest brak funduszy na wybudowanie własnej hali, a już wcześniej na zakup drogiego gruntu. Dlatego przygotowujemy specjalny projekt budowy hal produkcyjnych, magazynowych, a także logistycznych, które będziemy chcieli udostępniać również w modelu subskrypcyjnym. Obrazując, można powiedzieć, że nasze hale będą dostępne jak popularny serwis Spotify. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to pierwsze hale zostaną udostępnione jeszcze w 2023 r. Chcemy, by pierwszym najemcą była firm SatRev.

– dodał Ryszard Wawryniewicz, wiceprezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Obecnie do końca zbliża się przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego przedsięwzięcia. W kolejnym etapie nastąpi pozyskanie gruntów, finansowania i wyłonienie wykonawcy. Szczegóły mają być przedstawione w niedalekiej przyszłości.

Źródło zdjęć: SatRev

Źródło tekstu: SatRev