No to polatali. NASA ma problem na Marsie

Mowa i samodzielnej, latającej sondzie Ingenuity, która towarzyszy łazikowi Perserverance na czerwonej planecie. Autonomiczny helikopter badawczy stracił łączność z łazikiem, co zaowocowało także utratą połączenia z Ziemią – łazik jest pośrednikiem w tej komunikacji. Powód awarii nie jest jeszcze znany. Szczęśliwie wszystko wróciło do normy.

W czwartek 18 stycznia Ingenuity odbył swój 72 już lot na Marsie. Już wcześniej kaprysił, ale zawsze wracał na miejsce, więc operatorzy z NASA zaplanowali test sprawności jego systemów. Test miał się odbyć podczas wznoszenia, ale brak łączności w tym przeszkodził. Specjaliści informują, że Ingenuity prawdopodobnie wzniósł się prawidłowo na planowaną wysokości 40 stóp (ponad 12 metrów). Komunikacja z łazikiem Perseverance musiała zostać zerwana podczas schodzenia niżej.

Po utracie połączenia łazik Perseverance został przełączony w tryb „długich sesji nasłuchu”. To musiał być stresujący czas – cisza trwała do sobotniego wieczora. 20 stycznia w końcu udało się ponownie złapać sygnał z helikoptera. Aktualnie naukowcy analizują otrzymane z latającej sondy dane, by zrozumieć, co się właściwie stało. Możliwe, że to była ostatnia wyprawa marsjańskiego helikoptera.

Good news today: We've reestablished contact with the #MarsHelicopter after instructing @NASAPersevere to perform long-duration listening sessions for Ingenuity’s signal.



The team is reviewing the new data to better understand the unexpected comms dropout during Flight 72. https://t.co/KvCVwhZ5Rk