Codzienny, ale unikatowy widok na Marsie. Zobacz wideo

Efektowny timelapse pokazuje, jak zmienia się aura na Marsie w ciągu doby. Dla Czerwonej Planety to standard, ale dotąd niewielu ludzi miało szansę, by taki cykl zobaczyć.

Łazik NASA Curiosity miał szczęście i dostał urlop. Dlatego 8 listopada 2023 roku mógł nie robić nic poza wykonywaniem zdjęć.

Nie było to widzimisię naukowców. Doszło do zjawiska koniunkcji słonecznej, przez co Mars i Ziemia znalazły się po dwóch przeciwległych stronach Słońca. W takich warunkach transmisja sygnału pomiędzy łazikiem a centrum NASA jest niemożliwa.

Uprzedzając fakty, operatorzy przesłali odpowiednie polecenia. W rezultacie, zamiast stać w bezczynności, Curiosity przez 12 godzin, dokładnie między 5.30 a 17.30, mógł beztrosko nagrywać Czerwoną Planetę.

Przednia kamera skierowana była w stronę szczytu góry Mount Sharp, o wysokości 5486 metrów, podczas gdy tylna kamera spoglądała na dno krateru Gale ze zbocza góry.

W ciągu dnia czas naświetlania czujnika przekraczał minutę, powodując szum na materiale, porównywalny z opadami śniegu. Około ósmej sekundy tylny aparat pokazuje ciemną plamę, ale to efekt „wypalenia” obrazu przez promienie słoneczne.

My możemy teraz podziwiać 25-klatkowego timelapse'a, który pokazuje, jak zmienia się aura na Marsie w ciągu doby. Materiał trwa około 2 minuty i jest dostępny na YouTubie.

