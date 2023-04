Sonda JUICE wystartowała. Ale efekty misji zobaczymy dopiero za 8 lat

Po wczorajszym opóźnieniu wymuszonym przez niesprzyjające warunki atmosferyczne podjęto dzisiaj drugą próbę wystrzelenia sondy JUICE. Tym razem start okazał się być sukcesem.

Sonda JUICE jest jednym z najambitniejszych projektów naukowców z ESA ostatniej dekady. Urządzenie kieruje się w stronę Jowisza, gdzie będzie badać ów planetę i jej najważniejsze księżyce, czyli: Ganimedesa, Kalisto i Europę. Na efekty jej prac przyjdzie nam jednak długo poczekać. Na miejsce docelowe dotrze dopiero za około 8 lat. Nie ma co się dziwić. W końcu Jowisz oddalony jest od Ziemi średnio o 778 milionów kilometrów.

Sonda JUICE została wystrzelona z powodzeniem

Europejska Agencja Kosmiczna już wczoraj planowała start rakiety Ariane 5 z kosmodromu w Gujańskim Centrum Kosmicznym, która miała wynieść sondę JUICE w przestrzeń kosmiczną. Wtedy jednak się to nie udało, gdyż organizatorzy zdecydowali się odwołać start ze względu na złe warunki atmosferyczne. Przewidywano rychłe nadejście burzy. Drugą próbę podjęto już dzisiaj, okienko do startu otworzyło się o godzinie 14:14 czasu polskiego. Niedługo później rakieta rzeczywiście wystartowała.

W dotarciu na orbitę Jowisza pomoże sondzie seria czterech manewrów wykorzystujących grawitację ciał niebieskich. Do pierwszego z nich dojdzie już w sierpniu 2024 roku. Wtedy JUICE wykorzysta siłę grawitacji Ziemi i Księżyca, co będzie pierwszym tego typu manewrem. Jak wskazuje Alessandro Atzei, członek ESA, będzie to najbardziej precyzyjny manewr kosmiczny, jakiego kiedykolwiek dokonano.

Ponownie z asysty grawitacji innej planety skorzysta sonda w 2025 roku. Tym razem zostanie wykorzystana siła przyciągania Wenus. Planowo JUICE doleci do Jowisza w 2031 roku. Urządzenie zostało wyposażone w aż 10 instrumentów badawczych. Nie będą one jednak w stanie znaleźć życia na Jowiszu i orbitujących wokół niego księżycach, lecz nie taki jest cel tej misji. Nadrzędnym zadaniem sondy JUICE jest zbadanie czap lodowych na Ganimedesie, Europie i Kalisto w poszukiwaniu warunków dogodnych do podtrzymania życia.

Sonda JUICE ma w planach wykonanie 35 przelotów w pobliżu wspomnianych księżyców, po czym zostanie zakotwiczona na orbicie Ganimedesa. Tym samym będzie pierwszą sondą, która wejdzie na orbitę satelity innego niż nasz Księżyc.

W projekt zaangażowani są również naukowcy i inżynierowie z Polski. Za montaż części elementów dwóch z dziesięciu instrumentów badawczych odpowiada firma Creotech Instruments S.A. Z kolei udział w projektowaniu i testach niektórych systemów wzięli udział naukowcy i inżynierowie z Polskiej Akademii Nauk. Przy budowie sondy brały udział też inne polskie firmy, w tym Astronica, Astri Polska i Sener Polska.

