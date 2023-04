Europa nie podbije dziś kosmosu. Start został przełożony

Do wystrzelenia sondy JUICE Europa przygotowywała się latami. Start misji został zaplanowany na 13 kwietnia około godziny 13:45, lecz finalnie rakieta Ariane 5 nie wzbiła się w powietrze. Jednak nie będziemy musieli czekać zbyt długo na kolejną próbę. Ta odbędzie się już jutro.

Dzisiaj o godzinie 13:45 rakieta Ariane 5 miała wystartować z kosmodromu Gujańskim Centrum Kosmicznym. Tak się jednak nie stało i jako główny powód podano niesprzyjające warunki atmosferyczne. Na niebie pojawiły się ciemne chmury zwiastujące rychłe nadejście burzy. W związku z tym osoby odpowiedzialne za start misji postanowiły nie ryzykować i wstrzymały procedury. Nie trzeba będzie długo czekać na ponowną próbę. Odbędzie się ona już jutro 14 kwietnia o godzinie 14:15 czasu polskiego.

Today's launch is postponed because of lightning risk. See you tomorrow! https://t.co/S6tUKukJDX