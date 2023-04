Indie zrobiły zdjęcia Ziemi. Efekt zaskakuje

Indyjska organizacja badania kosmosu (ISRO) pod koniec zeszłego roku umieściła na ziemskiej orbicie swojego satelitę. Earth Observation Satelite-06 (EOS-06) jest ich trzecim narzędziem do obserwowania poziomu i temperatury mórz i oceanów. Urządzenie zostało zaopatrzone w instrumenty będące w stanie obserwować Ziemię w 13 różnych długościach fal, co sprawia, że jest to potężne narzędzie do oceanografii i badań atmosferycznych.

EOS-06 lub OceanSat-3 został wystrzelony w listopadzie 2022 roku. Urządzenie zostało zaopatrzone w trzy instrumenty do monitorowania poziomu i temperatury oceanów. Są to: OCM-3 (Ocean Colour Monitor), SSTM (Sea Surface Temperature Monitor) i SCAT-3 (Ku-Band Scatterometer).

(1/2) Global False Colour Composite mosaic generated by NRSC/ISRO using images from Ocean Colour Monitor on EOS-06



Mosaic with 1 km spatial resolution combines 2939 images after processing 300 GB of data to show Earth as seen during Feb 1-15, 2023. pic.twitter.com/YLwcpfVfPT