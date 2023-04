Jak Google Maps, ale na Marsie. Takiej mapy jeszcze nie było

Kamera CTX wykonała od 2005 roku 110 000 zdjęć Marsa. Naukowcy sześć lat składali pojedyncze elementy, by stworzyć interaktywną mapę planety, którą możesz teraz podziwiać.

Nowa mapa Marsa, nazwana Global CTX Mosaic of Mars, prezentuje planetę z niezwykłą szczegółowością. Wykonana została przez naukowców z Murray Laboratory for Planetary Visualization w California Institute of Technology. Dzieło naukowców ujawnia fascynującą strukturę geologiczną naszego planetarnego sąsiada w bardzo wysokiej rozdzielczości, dzięki czemu może stanowić źródło danych do dalszych badań.

Interaktywna mapa planety została stworzona po scaleniu 110 000 czarno-białych zdjęć uzyskanych z kamery kontekstowej (CTX) z Mars Reconnaissance Orbiter. W celu uzyskania jednolitego obrazu stworzono specjalny algorytm do dopasowywania obrazów, w oparciu o wybraną cechę.

13 000 zdjęć wymagało jednak ręcznego połączenia, gdyż algorytm nie był w stanie sobie z nimi poradzić. Brakujące części nie zostały sfotografowane lub w momencie wykonania zdjęcia zostały zasłonięte chmurami oraz pyłem.

Mars Reconnaissance Orbiter bada Marsa od 2006 roku

Mars Reconnaissance Orbiter bada planetę od 2006 roku. CTX stanowi jedną z trzech kamer umieszczonych na pokładzie. Zapewnia ona obrazy dużych powierzchni planety. Druga z kamer, High-Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE), tworzy kolorowe fotografie elementów ukształtowania o małych rozmiarach. Razem kamery tworzą powiązane ze sobą obrazy, pozwalające lepiej zrozumieć procesy zachodzące na planecie.

Trzecia kamera Mars Color Imager (MARCI) tworzy mapę pogodową planety, badając powierzchnię w niższej rozdzielczości przestrzennej. Wszystkie trzy kamery dostarczyły dotychczas wielu ciekawych i przydatnych informacji na temat Marsa.

5,7 biliona pikseli, by stworzyć jedną mapę

Każdy piksel interaktywnej mapy odpowiada 25 metrom kwadratowym powierzchni Czerwonej Planety. W sumie pełen obraz został utworzony z 5,7 biliona pikseli. Projekt stworzenia interaktywnej mapy w jej pełnym wymiarze zajął naukowcom sześć lat.

Mapa prezentuje takie uformowania terenu jak góry, nieaktywne wulkany, a także koryta dawnych rzek, jezior i dolin. Formacje te powstały około 3,5 miliarda lat temu, kiedy to na planecie istniała woda. Mapa może więc pomóc zrozumieć, jak zmieniał się klimat Czerwonej Planety przez miliardy lat. Naukowcy mają też nadzieję uzyskać odpowiedź na to czemu Mars przekształcił się w suchy i jałowy teren.

Osoby oglądające mapę mogą poznać takie regiony jak Gale Crater i Jezero Crater, czyli tereny badane przez łaziki NASA Curiosity i Perseverance. Zobaczyć poprzez interaktywny model można także Olympus Mons, czyli najwyższy wulkan istniejący w Układzie Słonecznym.

Wysoka rozdzielczość obrazu pozwala dostrzec na powierzchni planety liczne kratery uderzeniowe, co ujawnia wysokie natężenie uderzania asteroid w powierzchnię Marsa. Mapa pozwoli przeanalizować i lepiej zrozumieć wczesną historię Układu Słonecznego, kiedy to kolizje skał kosmicznych były liczniejsze i częściej docierały do powierzchni planet.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: HVG, oprac. własne