Kosmiczna nagroda do zgarnięcia. Wystarczy wskazać kawałek skały

Muzeum oferuje ekwiwalent ponad 100 tysięcy zł za znalezienie kawałka skały z kosmosu. Meteoryt wylądował w wyjątkowo niekorzystnym terenie.

W zeszłym tygodniu kosmiczna skała pojawiła się na naszym niebie, przekroczyła atmosferę i wylądowała w pobliżu granicy Stanów Zjednoczonych i Kanady. Meteoryt pojawił się na niebie około godziny 11:57. Był on widoczny przez mniej więcej 4 minuty, po czym spadł na powierzchnię naszej planety.

Muzeum w Maine oferuje 25 000 dolarów, czyli ponad 100 000 zł, za jego znalezienie i odzyskanie.

Kto pierwszy, ten lepszy

Darryl Pitt, szef działu meteorytów w Maine Mineral & Gem Museum, wskazuje, że nagroda będzie przyznana jedynie za pierwszy znaleziony kawałek meteorytu, który będzie ważył minimum 1 kilogram.

Niestety na razie łatwiej powiedzieć niż to zrobić, ponieważ meteoryt wylądował na słabo zaludnionym obszarze. Stan ten nazywany jest nawet The Pine Tree State, ponieważ 83 proc. obszaru Maine porastają lasy. Znalezienie kawałka meteorytu w lasach stanu Maine może być bardzo trudne. Mniejsze z elementów wiatr mógł dodatkowo przesunąć na teren Kanady.

Wskazówka: kawałki żelaza

Pitt wskazuje, że można odróżnić meteoryt od otaczających go skał poprzez poczerniałą powierzchnię zewnętrzną oraz wnętrze w innym kolorze. Dodał, że kosmiczna skała może zawierać żelazo, co powoduje, że będzie się do niej przyczepiał magnes.

W styczniu tego roku naukowcy odkryli na Antarktydzie meteoryt o wadze 7,57 kg. Maria Valdes, badaczka z Field Museum, wskazała wtedy, że każdy znaleziony meteoryt jest cenny i wart analizy. Znalezienie tak dużego kamienia kosmicznego, jak ten z początku roku, jest jednak bardzo rzadkie i niezwykle cenne z naukowego punktu widzenia.

Maine Mineral & Gem Museum nie po raz pierwszy oferuje nagrodę za meteoryt. Podobnie postąpiono w 2016 roku. Starania okazały się jednak wtedy bezowocne i nikt nie był w stanie odkryć, gdzie spadł kawałek skały z kosmosu. Pitt ma nadzieję, że tym razem kampania się powiedzie.

