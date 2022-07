Katastrofa wisi na włosku. Kosmiczny złom spadnie na Ziemię

Chiny budują swoją własną stację kosmiczną, której nie będą musieli dzielić z NASA, ESA ani Roskosmosem. Zapowiada się to obiecująco, szczególnie, że w ostatnim czasie udało im się wystrzelić kolejny moduł. Wentian został z powodzeniem zainstalowany i Chiny już niedługo skompletują całą stację kosmiczną. Tej jesieni planują dostarczyć ostatni moduł.

Projekt jest godny pochwały, gdyż dodatkowe badania mogą w znacznym stopniu pomóc ludzkości. Nie zmienia to jednak faktu, że Chińczycy notorycznie dopuszczają się poważnych niedopatrzeń. Pozostałości po rakiecie Long March 5B już niedługo spadną na Ziemię, lecz nie wiadomo, gdzie dokładnie. Taka niekontrolowana sytuacja jest niesamowicie niebezpieczna i może narobić wielu szkód.

Two objects cataloged from the CZ-5B launch: 53239 / 2022-085A in a 166 x 318 km x 41.4 deg orbit, 53240 / 2022-085B in a 182 x 299 km x 41.4 deg orbit. Orbital epoch of ~1200 UTC confirms that the inert 21t rocket core stage remains in orbit and was not actively deorbited.