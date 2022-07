Chiny chcą zdominować Kosmos. Kończą kluczowy projekt

Do tej pory dominacja w przestrzeni kosmicznej należała do połączonych sił NASA, ESA i Roskosmosu, lecz od jakiegoś czasu coraz bardziej widoczne stają się Chiny. Państwo Środka nie jest zainteresowane międzynarodową współpracą i woli odkrywać wszechświat na własną rękę.

Chiny są już bliskie ukończenia swojej własnej stacji kosmicznej Tiangong. Już od jakiegoś czasu organizują tam załogowe loty, lecz konstrukcji nadal brakowało kilku kluczowych modułów. W ostatnią niedzielę udało im się z powodzeniem zainstalować Wentian, moduł zawierający laboratorium i ekwipunek, który pozwoli tajkonautom na przeprowadzanie badań. Wentian został wyniesiony w przestrzeń kosmiczna rakietą Long March-5D.

Watch this footage of #Wentian docking. Blurred recording of the mission control screen, but still great to see the thrusters firing and the final moment of connecting

(c)北京蓝龙 https://t.co/lV7iVKU0UG pic.twitter.com/uaiIAaUG2R