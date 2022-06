Houston, mamy problem. Rosja doceniona

Uważni internauci doszukali się historycznego smaczku w zwiastunie nadchodzącej gry Starfield. Rzecz w tym, że dotyczy on ZSRR, a to już grząski grunt.

Nie da się ukryć, że Sowieci zrobili na świecie wiele złego, a ich dzisiejsi spadkobiercy z Rosji lepsi bynajmniej nie są. Mimo wszystko nie należy odmawiać ZSRR pewnych sukcesów, a do tej grupy niewątpliwie należy wkład w podbój Kosmosu.

Z takiego założenia wyszli najpewniej twórcy gry Starfield, datowanej na 2023 rok odysei kosmicznej, którzy postanowili nieśmiało uhonorować radzieckich kosmonautów. Mianowicie w przedstawionym niedawno zwiastunie dostrzeżono smaczek historyczny w postaci umieszczonych w tle jednego z kadrów portretów Jurija Gagarina i Walentyny Tiereszkowej.

Mało tego, bo obok pojawia się też model łudząco podobny do statku Wostok 1, którym Gagarin odbył swą pierwszą podróż na orbitę.

Zapewne jeszcze pół roku temu taki easter egg przeszedłby bez większego echa, a może nawet przypadł fanom do gustu. W końcu mowa o pierwszym mężczyźnie i pierwszej kobiecie, którzy znaleźli się w Kosmosie. Zresztą, zapewne decyzję o jego umieszczeniu podjęto wiele miesięcy, a może nawet lat wcześniej.

Niemniej z uwagi na aktualną sytuację polityczną sprawa nabiera rumieńców. Czytelnicy rosyjskojęzycznego serwisu technologicznego 4PDA od razu zaczęli zastanawiać się, czy przed premierą sklepową produkcji prezentowane detale nie zostaną usunięte.

Co prawda na Zachodzie większego poruszenia na razie nie widać, ale może to być spowodowane tym, że informacje nie zdążyły trafić do dostatecznie szerokiego grona odbiorców. Na razie komentarze ograniczają się do pojedynczych postów. A jakie jest Wasze zdanie na ten temat?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Denis Larkin / Shutterstock

Źródło tekstu: Reddit, 4PDA, oprac. własne