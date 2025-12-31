Tech

Pracodawca już ci nie wyśle papierowego PIT-u. Oto, co warto wiedzieć

Pracodawcy już nie będą musieli wysyłać papierowych formularzy PIT do podatników. Rząd zamierza wprowadzić nowe zasady i od 2027 roku, tego typu dokumenty będą wysyłane petentom jedynie na ich wyraźne życzenie.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 12:11
0
Na stronach rządowych opublikowano założenia projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych. Proponowane zmiany mają jeden cel - uprościć cały proces administracyjny i wyeliminować zbędne procedury. Najważniejsze jest to, że zmianę odczuje zarówno pracownik, jak i pracodawca.

Koniec wysyłania papierowego formularza PIT-11

To najważniejsza zmiana, proponowana w projekcie nowelizacyjnym, który został opublikowany na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Konieczność przesyłania do podatników dokumentów takich, jak PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, IFT-2R przestanie być obowiązkiem. Do tej pory, pracownicy instytucji musieli wysłać każdemu podatkowi taki dokument, co było bardzo pracochłonne, a wielu przypadkach całkowicie zbędne, w dobie dostępności dokumentów w wersji cyfrowej.

W momencie, kiedy zmiany wejdą w życie, dokumenty te będą wydawane, jedynie na wniosek zainteresowanych. Co warto wiedzieć, wniosek o otrzymanie takiego dokumentu nie będzie wymagał żadnego uzasadnienia. 

Papierowe dokumenty stają się coraz bardziej zbędne

Proponowane zmiany mają nie tylko wygenerować oszczędności, ale przede wszystkim, usprawnić system obiegu dokumentów i zredukować ilość niepotrzebnej korespondencji. Jak twierdzą rządzący, jest to odpowiedź na rozwój usługi Twój e-PIT a także aplikacji mObywatel, które umożliwiają wygodny i szybki dostęp do PIT-ów online. 

Projekt przewiduje, że zmiany te dotyczyłyby dochodów uzyskanych w 2026 roku, a weszłyby w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku. 

