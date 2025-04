Kierowcy się przyzwyczaili, a co będzie jak stracą ten przywilej?

Jak donosi Auto Świat ważą się właśnie losy pewnego istotnego przepisu, który znacznie usprawnia jazdę w wielkim mieście, szczególnie w godzinach szczytu, kiedy mamy do czynienia z ogromnymi korkami.

Dalsza część tekstu pod wideo

Kierowcy elektryków wówczas bardzo chętnie korzystają z przywileju, jakim jest jazda po buspasach. Ale jak się okazuje, nie jest to przepis dożywotni. Możliwość ta wygaśnie z dniem 1 stycznia 2026 roku, a co będzie dalej? Tego jeszcze nie wiemy na pewno, ale wiadomo jest, że w tym momencie ważą się losy ustawy. Resorty analizują wszelkie za i przeciw, zatem można się spodziewać, że w najbliższym czasie zostanie ogłoszone to, co udało im się uradzić.

Jak twierdzą eksperci, odebranie takiego przywileju nie wpłynęłoby pozytywnie na rynek elektryków w Polsce. Nie jest absolutnie żadną tajemnicą, że to właśnie przywileje są najskuteczniejszym motywatorem do zakupu tego rodzaju auta. A kto jak kto, ale Polacy uwielbiają korzystać z wszelkich przysługujących im przywilejów. Z badania Global EV Driver Survey 2024 jasno wynika, że w Polsce głównymi czynnikami, jakie skłaniają ludzi do zakupu pojazdów elektrycznych jest nie tyle komfort jazdy, ale idące za nimi przywileje.

Jako te najbardziej kuszące wymieniano: niższe koszta ekspolatacji oraz utrzymania, dopłaty, zwolnienia z opłat parkingowych oraz właśnie jazdę po buspasach. Kto mieszka w dużym mieście to doskonale wie, że korzystanie z nich w godzinach szczytu znacznie przyspiesza jazdę. A to jest na wagę złota.