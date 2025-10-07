ITHardware w nowej odsłonie. Lider hardware PC stawia na wygodę

Medialny lider branży hardware PC w nowej wersji

ITHardware.pl, jeden z największych polskich serwisów o technologii i podzespołach PC, prezentuje nowy layout i strategiczne odświeżenie treści. Zmiany nie są wyłącznie kosmetyczne: serwis, od lat notowany wysoko w Mediapanelu w kategorii Technologia, dostarcza teraz szerszy kontekst – od sprzętu domowego, przez mobilność, po analizę rynku. To odpowiedź na przenikanie się kategorii technologicznych, gdzie granice między PC, elektroniką użytkową i rozwiązaniami mobilnymi zacierają się szybciej niż kiedykolwiek.

Dalsza część tekstu pod wideo

Filarem pozostaje rzetelność testów i szybkość publikacji newsów. Redakcja wzmacnia kompetencje zespołu, wyraźnie eksponując specjalizacje autorów. Za procesory i karty graficzne odpowiada Tomasz Cugowski, warstwę zasilania – od PSU po UPS i chłodzenie – prowadzi Łukasz Sierant, a Daniel Górecki, były redaktor naczelny FrazPC.pl, rozwija sekcje monitorów, laptopów i sieci. Gamingową perspektywę zapewnia Arkadiusz Ogończyk, znany ze współpracy z CD-Action, a redakcyjną ciągłość i dobór tematów nadzoruje Jacek Winkler. Dzięki temu czytelnicy zyskują pewność, że decyzje zakupowe i wnioski z testów mają solidne podstawy.

Od teraz trzy kategorie tematyczne, to już nie tylko pecety

Nowe trzy główne kategorie porządkują rozszerzoną ofertę treści. W dziale RTV i AGD znajdą się poradniki zakupowe i testy sprzętu domowego, w Mobile – wszystko o smartfonach, tabletach i technologiach komunikacyjnych, a sekcja Biznes dostarczy autorskich analiz trendów rynkowych, raportów sprzedażowych i wywiadów z kluczowymi postaciami polskiego IT. To układ, który ma ułatwić szybkie dotarcie do informacji zarówno entuzjastom, jak i profesjonalistom.

Jasna i ciemna wersja serwisu ITHardware.pl

Redesign to także konkretne udogodnienia w warstwie UX. Portal otrzymał ciemny tryb (dark mode), który redukuje zmęczenie oczu podczas dłuższej lektury i nadaje całości nowoczesny charakter. Z perspektywy wygody kluczowa jest pełna responsywność – serwis został zaprojektowany „mobile-first”, co dziś jest standardem w całej branży. Artykuły, testy i recenzje są równie komfortowe do czytania na smartfonie, jak i na desktopie. W dłuższych materiałach pojawił się spis treści oraz nowe funkcje poprawiające nawigację, co ułatwia szybkie przeskakiwanie między sekcjami i powrót do interesujących fragmentów.