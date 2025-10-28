Tech

Intel dwoi się i troi by pozyskać byłego dyrektora TSMC

Podczas gdy TSMC kontroluje ponad 70% światowego rynku produkcji układów scalonych, konkurencja z całych sił stara się zmienić ten stan rzeczy.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 19:50
Intel dwoi się i troi by pozyskać byłego dyrektora TSMC

Intel ma coraz większe ambicje w zakresie produkcji półprzewodników. W ramach restrukturyzacji pod rządami Lip-Bu Tana wprowadzane są zmiany w hierarchii zarządzania oraz w podejściu do poszczególnych procesów. A według doniesień tajwańskich mediów, Niebiescy mieli zwrócić się do byłego wiceprezesa ds. strategii korporacyjnej TSMC, Wei-Jena Lo, z propozycją objęcia stanowiska szefa działu R&D w Intel Foundry.

Jego doświadczenie byłoby ogromnym wzmocnieniem dla Intela

Lo, który przeszedł na emeryturę w lipcu 2025 roku, objęty jest jednak dwuletnią klauzulą zakazu konkurencji. Co więcej, pełnił on kluczową rolę w strukturach tajwańskiego giganta, co może sprawić, że TSMC zareaguje niechętnie na jego ewentualne przejście. Źródła sugerują jednak, że jeśli Lip-Bu Tan rzeczywiście będzie mocno zabiegał o jego zatrudnienie, sprawą może zainteresować się rząd Stanów Zjednoczonych.

Wei-Jen Lo był odpowiedzialny za szereg kluczowych osiągnięć TSMC, w tym wdrożenie technologii EUV w fabrykach na Tajwanie oraz nadzór nad projektami jak litografia 2 nm. Eksperci wskazują, że jego doświadczenie mogłoby okazać się ogromnym wzmocnieniem dla Intela.

Co ciekawe, Lo pracował już wcześniej w Intelu przez około 18 lat, zanim dołączył do TSMC, co zwiększa prawdopodobieństwo jego powrotu. Ewentualny transfer wiązałby się jednak z kontrowersjami i mógłby negatywnie wpłynąć na jego reputację na Tajwanie.

Ani TSMC, ani Intel nie odniosły się do tych doniesień. Wszystko jednak wskazuje na to, że Niebiescy konsekwentnie realizują nową strategię dla swojego działu foundry, polegającą na pozyskiwaniu kluczowych talentów, które mają pomóc firmie w dalszym rozwoju.

telepolis
Intel tsmc usa Tajwan produkcja układów półprzewodnikowych Stany Zjednoczone produkcja układów scalonych
Zródła zdjęć: Intel
Źródła tekstu: Taiwan Economic Daily, oprac. własne