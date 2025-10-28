Intel dwoi się i troi by pozyskać byłego dyrektora TSMC

Intel ma coraz większe ambicje w zakresie produkcji półprzewodników. W ramach restrukturyzacji pod rządami Lip-Bu Tana wprowadzane są zmiany w hierarchii zarządzania oraz w podejściu do poszczególnych procesów. A według doniesień tajwańskich mediów, Niebiescy mieli zwrócić się do byłego wiceprezesa ds. strategii korporacyjnej TSMC, Wei-Jena Lo, z propozycją objęcia stanowiska szefa działu R&D w Intel Foundry.

Jego doświadczenie byłoby ogromnym wzmocnieniem dla Intela

Lo, który przeszedł na emeryturę w lipcu 2025 roku, objęty jest jednak dwuletnią klauzulą zakazu konkurencji. Co więcej, pełnił on kluczową rolę w strukturach tajwańskiego giganta, co może sprawić, że TSMC zareaguje niechętnie na jego ewentualne przejście. Źródła sugerują jednak, że jeśli Lip-Bu Tan rzeczywiście będzie mocno zabiegał o jego zatrudnienie, sprawą może zainteresować się rząd Stanów Zjednoczonych.

Wei-Jen Lo był odpowiedzialny za szereg kluczowych osiągnięć TSMC, w tym wdrożenie technologii EUV w fabrykach na Tajwanie oraz nadzór nad projektami jak litografia 2 nm. Eksperci wskazują, że jego doświadczenie mogłoby okazać się ogromnym wzmocnieniem dla Intela.

Co ciekawe, Lo pracował już wcześniej w Intelu przez około 18 lat, zanim dołączył do TSMC, co zwiększa prawdopodobieństwo jego powrotu. Ewentualny transfer wiązałby się jednak z kontrowersjami i mógłby negatywnie wpłynąć na jego reputację na Tajwanie.