EKOzwroty InPost – drugie życie dla rzeczy i mniej odpadów

Wiele osób niechętnie podchodzi do segregacji, a jest to błąd. Ubrania, często w dobrym stanie, można łatwo przekazać kolejnym użytkownikom. W odpowiedzi na nowe przepisy dotyczące konieczności segregacji tekstyliów, usługa EKOzwrotów umożliwia łatwe i szybkie wysłanie ich za pomocą maszyn Paczkomat. Tylko w ciągu ostatniego roku zainteresowanie naszym programem wzrosło dwukrotnie, a w 2024 w ramach EKOzwrotów wysłano 130 000 przesyłek, co finalnie dało 530 ton rzeczy zdatnych do dalszego użycia. Z urządzenia Paczkomat przekazane przedmioty trafiają do profesjonalnej firmy, gdzie są sprawdzane pod kątem sprawności i możliwości ponownego wykorzystania. W przypadku sprzętów elektronicznych są one poddawane testom zgodnie z normami unijnymi dotyczącymi ponownego użycia. Powtórne wykorzystywanie rzeczy ogranicza zużycie surowców oraz ilość generowanych odpadów.

- Izabela Karolczyk-Szafrańska, Chief Marketing & ESG Officer, InPost