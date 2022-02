PlayStation 5 otrzyma nietypowy bonus. Planeta będzie wdzięczna

Jeśli masz konsolę PlayStation 5 lub PS4 i grasz w Horizon Forbidden West, to jest szansa, że przysłużysz się naszej planecie.

Sony postanowiło w niecodzienny sposób uczcić premierę swojego najnowszego hitu, Horizon Forbidden West. Jak ogłoszono, za każde zdobyte trofeum firma zasadzi jedno drzewo, a w praktyce przekaże na ten cel określoną sumę pieniędzy fundacji Arbor Day.

Akcja potrwa do 25 marca, a zliczanym pucharkiem ma być Dotarto do Beznadziei. Dodajmy, to jedno z pierwszych trofeów w całej kampanii, przyznawane za ukończenie około 2-godzinnego prologu. Przechodząc historię najnowszego exclusive'a PlayStation, nie da się go w żaden sposób pominąć.

Projektem objęte są trzy ośrodki leśne, zniszczone wskutek pożarów bądź działalności człowieka. Konkretniej rzecz ujmując, mowa o Douglas County Forest w Wisconsin, Sheep Fire Private Lands w Kalifornii i Torreya State Park na Florydzie. Firma zachęca ponadto do złożenia podpisu pod petycją Play4Forests.

W tej chwili nie wiemy, czy niniejsza akcja jest wystąpieniem jednorazowym, czy może stanowi element szerszej inicjatywy japońskiego producenta. Jedno jest pewne: motyw ratowania Ziemi przed wyniszczającymi ją czynnikami akurat w konwencję Zakazanego Zachodu wpisuje się doskonale. Zatem, czas zakasać rękawy i chociaż samouczek ukończyć w ciągu najbliższych tygodni.

