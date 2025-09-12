Grupa Polsat Plus kończy ważną inwestycję. Zapowiada dwukrotny wzrost

Grupa Polsat Plus zakończyła prace instalacyjne na trzeciej co do wielkości farmie wiatrowej w Polsce i jednocześnie swojej największej farmie wiatrowej w Drzeżewie o mocy 139 MW. Zainstalowano wszystkie 63 turbiny i trwa rozruch technologiczny projektu. Pełne komercyjne uruchomienie farmy, której szacowana roczna produkcja odpowiada rocznemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną 180 tys. gospodarstw domowych, planowane jest na IV kw.

Po oddaniu farmy wiatrowej Drzeżewo wiatrowe moce wytwórcze Grupy Polsat Plus wzrosną dwukrotnie. Budowa farmy Drzeżewo została rozpoczęta 18 miesięcy temu. Inwestycja składa się z 63 elektrowni wiatrowych, które zlokalizowane są na terenach gmin Potęgowo i Główczyce, w województwie pomorskim. Gondole wiatraków zamontowane są na wysokościach 100 i 120 m nad ziemią, a łączna wysokość każdej z elektrowni, licząc z łopatami, to: 150 i 175 m. Średnica łopat to 100 i 110 m. Moc każdej elektrowni wiatrowej wynosi 2,2 MW.

W sierpniu br. Grupa Polsat Plus pozyskała z konsorcjum polskich instytucji finansowych kredyty w łącznej wysokości do blisko 953 mln zł na realizację farmy wiatrowej w Drzeżewie.

Grupa Polsat Plus produkuje czystą energię ze słońca, wiatru i biomasy. Aktualnie działają 4 farmy wiatrowe o łącznej mocy 150 MW – w Kazimierzu Biskupim (17,5 MW), Miłosławiu (9,6 MW), Człuchowie (72,6 MW) i Przyrowie (50,4 MW). Po oddaniu farmy w Drzeżewie (138,6 MW) wiatrowe moce wytwórcze Grupy wzrosną dwukrotnie.