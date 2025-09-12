Tech

Grupa Polsat Plus kończy ważną inwestycję. Zapowiada dwukrotny wzrost

Grupa Polsat Plus realizuje swoje plany rozwoju zielonej energii i zapowiada zbliżające się komercyjne uruchomienie farmy wiatrowej Drzeżewo o mocy 139 MW.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 16:55
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Grupa Polsat Plus kończy ważną inwestycję. Zapowiada dwukrotny wzrost

Grupa Polsat Plus zakończyła prace instalacyjne na trzeciej co do wielkości farmie wiatrowej w Polsce i jednocześnie swojej największej farmie wiatrowej w Drzeżewie o mocy 139 MW. Zainstalowano wszystkie 63 turbiny i trwa rozruch technologiczny projektu. Pełne komercyjne uruchomienie farmy, której szacowana roczna produkcja odpowiada rocznemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną 180 tys. gospodarstw domowych, planowane jest na IV kw. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Po oddaniu farmy wiatrowej Drzeżewo wiatrowe moce wytwórcze Grupy Polsat Plus wzrosną dwukrotnie. Budowa farmy Drzeżewo została rozpoczęta 18 miesięcy temu. Inwestycja składa się z 63 elektrowni wiatrowych, które zlokalizowane są na terenach gmin Potęgowo i Główczyce, w województwie pomorskim. Gondole wiatraków zamontowane są na wysokościach 100 i 120 m nad ziemią, a łączna wysokość każdej z elektrowni, licząc z łopatami, to: 150 i 175 m. Średnica łopat to 100 i 110 m. Moc każdej elektrowni wiatrowej wynosi 2,2 MW

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon IIIF150 B3 8/256GB 6.6" 90Hz Szary
Smartfon IIIF150 B3 8/256GB 6.6" 90Hz Szary
0 zł
999 zł - najniższa cena
Kup teraz 999 zł
Smartfon DOOGEE Blade 10 Pro Energy 6/256GB 6.56" 90Hz Czarny
Smartfon DOOGEE Blade 10 Pro Energy 6/256GB 6.56" 90Hz Czarny
0 zł
749.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 749.99 zł
Smartfon ULEFONE Armor X32 Pro 8/256GB 6.56" 90Hz Zielony
Smartfon ULEFONE Armor X32 Pro 8/256GB 6.56" 90Hz Zielony
-70 zł
1199 zł - najniższa cena
Kup teraz 1129 zł
Advertisement
Grupa Polsat Plus kończy ważną inwestycję. Zapowiada dwukrotny wzrost

W sierpniu br. Grupa Polsat Plus pozyskała z konsorcjum polskich instytucji finansowych kredyty w łącznej wysokości do blisko 953 mln zł na realizację farmy wiatrowej w Drzeżewie.

Grupa Polsat Plus produkuje czystą energię ze słońca, wiatru i biomasy. Aktualnie działają 4 farmy wiatrowe o łącznej mocy 150 MW – w Kazimierzu Biskupim (17,5 MW), Miłosławiu (9,6 MW), Człuchowie (72,6 MW) i Przyrowie (50,4 MW). Po oddaniu farmy w Drzeżewie (138,6 MW) wiatrowe moce wytwórcze Grupy wzrosną dwukrotnie.

Własne OZE Grupy wyprodukowały w 2024 r. 1016 GWh zielonej energii (314 GWh z wiatru, 86 GWh ze słońca, 616 GWh z biomasy) – o 53% więcej niż rok wcześniej.

Image
telepolis
zielona energia Grupa Polsat Plus OZE farma wiatrowa Drzeżewo
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Grupa Polsat Plus
Źródła tekstu: Grupa Polsat Plus