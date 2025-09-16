Dimensity 9500 oficjalnie zapowiedziany. Pierwsze smartfony za miesiąc

Firma MediaTek zapowiedziała wydarzenie na 22 września. Nadchodzący Dimensity 9500 zasili topowe smartfony Vivo i Oppo, a później także modele innych producentów.

Dalsza część tekstu pod wideo

Według raportów Dimensity 9500 wykorzysta konfigurację CPU 1+3+4, składającą się z jednego rdzenia Travis taktowanego 4,21 GHz, trzech rdzeni Alto 3,50 GHz i czterech rdzeni Gelas 2,7 GHz. Zarówno Travis, jak i Alto należą do nowej rodziny Arm X9, natomiast Gelas to część udoskonalonej serii A7.

Za przetwarzanie grafiki odpowiadać ma GPU Mali-G1 Ultra MC12 z nową architekturą, osiągającą ponad 40% zwiększoną efektywność i ponad 40% lepsze możliwości ray tracingu. Wstępne dane pokazują, że gry z ray tracingiem mogą przekroczyć 100 klatek na sekundę, co stanowi znaczący skok dla mobilnego gamingu.

Platforma oferuje także jednostkę NPU 9.0 zapewniającą do 100 TOPS wydajności AI. Dimensity 9500 obsłuży pamięci LPDDR5x do 10667 Mbps oraz szybkie magazynowanie UFS 4.1.

Jako pierwsza Dimensity 9500 otrzyma nadchodząca seria Vivo X300. W zeszłym tygodniu menedżer produktu Vivo ujawnił wyniki benchmarku wersji X300 Pro z komunikacją satelitarną – smartfon przekroczył 4 miliony punktów w AnTuTu, stając się pierwszym urządzeniem z Androidem z takim rezultatem. Dziś potwierdzono, że wynik Oppo Find X9 Pro jest jeszcze wyższy.

Według przecieków premiera Vivo X300 nastąpi 13 października, a odsłona Oppo Find X9 odbędzie się 21 października w Chinach.