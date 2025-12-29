Czeka nas "Boom bezrobocia 2026"? Ojciec chrzestny AI zabrał głos

Końcówka roku sprzyja podsumowaniom i roztaczaniem futurystycznych prognoz na dalszy rozwój. Eskperci przestrzegają przed automatyzacją, która uderzy w rynek pracy ze zdwojoną siłą, ale nie tylko. Geoffrey Hinton jest święcie przekonany, że w 2006 roku sztuczna inteligencja zastąpi wiele zawodów. Jego komentarze pojawiają się w momencie, kiedy ekonomiści prognozują "boom bezrobocia" w 2026 roku.

Zobaczymy jak sztuczna inteligencja będzie się jeszcze bardziej rozwijać. Już jest bardzo dobra. twierdzi Hinton.

W wywiadzie dla programu CNN powiedział, że w 2026 roku sztuczna inteligencja będzie miała "zdolność zastąpienia wielu, wielu miejsc pracy. Już teraz jest w stanie zastąpić miejsca pracy w centrach obsługi telefonicznej".

Będzie potrzeba mniej programistów?

Hinton nie ukrywa wcale tego, że postęp w dziedzinie sztucznej inteligencji zagraża pewnym zawodom umysłowym, słusznie zauważając że AI przeszło od "minut kodowania" do "całych projektów trwających niekiedy godziny".

Uważa on, że za kilka lat będzie można realizować projekty z dziedziny inżynierii oprogramowania trwające miesiącami, albo nawet dłużej, i co najważniejsze - będzie do nich potrzeba znacznie mniej ludzi, niż to ma miejsce teraz.

Rozwój AI niczym rewolucja przemysłowa