Zapłacił w taki sposób za zakupy. Teraz grozi mu 8 lat więzienia

Aż do 8 lat pozbawienia wolności za płatność "souvenirem"

Prawo polskie stara się ścigać i surowo karać kombinatorów, a już szczególnie tych, którzy narażają na straty finansowe inne jednostki, np. sklepy. Kiedyś pisaliśmy o przypadku, kiedy 16-latek zapłacił za jedzenie w restauracji pieniędzmi z planszówki. Teraz, mamy do czynienia ze sprawą 45-latka, którego poniosła fantazja i za swoje zakupy postanowił zapłacić "souvenirem". Niestety, za taki występek mogą go czekać naprawdę surowe konsekwencje prawne.

Do całego zdarzenia doszło miesiąc temu, w lutym. Zgłoszenie wpłynęło od kierowniczki jednego ze sklepów znajdujących się na terenie Końskich. Kobieta przyniosła ze sobą banknot o nominale 200 złotych, którym posłużył się jeden z klientów, płacąc za swoje zakupy. Banknot był łudząco podobny do oryginału, ale widniała na nim informacja "souvenir". A jak wiadomo tego typu pieniądz, żadnym środkiem płatniczym nie jest i nigdy nie będzie.

Kasjer, pracujący w sklepie, niestety nie zauważył tego napisu i uznał banknot za autentyczny. Sprawa dopiero teraz została zgłoszona na Policję i rozpoczęto czynności wyjaśniające, ale odbędą się one najprawdopodobniej już w sądzie.