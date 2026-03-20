Zapłacił w taki sposób za zakupy. Teraz grozi mu 8 lat więzienia
Płatność gotówką w sklepie wymaga ostrożności, szczególnie z perspektywy kasjera. Ale tylko w przypadku, kiedy banknot jest podrobiony lub stanowi imitację prawdziwego. Jeden z klientów sklepu w Końskich okazał się nieuczciwy. Zapłacił za zakupy souvenirem i teraz przyjdzie mu zmierzyć się z konsekwencjami.
Aż do 8 lat pozbawienia wolności za płatność "souvenirem"
Prawo polskie stara się ścigać i surowo karać kombinatorów, a już szczególnie tych, którzy narażają na straty finansowe inne jednostki, np. sklepy. Kiedyś pisaliśmy o przypadku, kiedy 16-latek zapłacił za jedzenie w restauracji pieniędzmi z planszówki. Teraz, mamy do czynienia ze sprawą 45-latka, którego poniosła fantazja i za swoje zakupy postanowił zapłacić "souvenirem". Niestety, za taki występek mogą go czekać naprawdę surowe konsekwencje prawne.
Do całego zdarzenia doszło miesiąc temu, w lutym. Zgłoszenie wpłynęło od kierowniczki jednego ze sklepów znajdujących się na terenie Końskich. Kobieta przyniosła ze sobą banknot o nominale 200 złotych, którym posłużył się jeden z klientów, płacąc za swoje zakupy. Banknot był łudząco podobny do oryginału, ale widniała na nim informacja "souvenir". A jak wiadomo tego typu pieniądz, żadnym środkiem płatniczym nie jest i nigdy nie będzie.
Kasjer, pracujący w sklepie, niestety nie zauważył tego napisu i uznał banknot za autentyczny. Sprawa dopiero teraz została zgłoszona na Policję i rozpoczęto czynności wyjaśniające, ale odbędą się one najprawdopodobniej już w sądzie.
Policjanci zwracają uwagę na to, aby dokładnie sprawdzać banknoty, które przechodzą przez nasze ręce. Te oznaczone napisem "souvenir" to pieniądze prezentowe, przeznaczone do zabawy albo na cele edukacyjne. Należy pamiętać, że nie są one środkiem płatniczym. Próba płacenia takimi pieniędzmi uważana jest za próbę oszustwa, która podlega karze pozbawienia wolności nawet do 8 lat.