Bezpieczeństwo

Zapłacił w taki sposób za zakupy. Teraz grozi mu 8 lat więzienia

Płatność gotówką w sklepie wymaga ostrożności, szczególnie z perspektywy kasjera. Ale tylko w przypadku, kiedy banknot jest podrobiony lub stanowi imitację prawdziwego. Jeden z klientów sklepu w Końskich okazał się nieuczciwy. Zapłacił za zakupy souvenirem i teraz przyjdzie mu zmierzyć się z konsekwencjami.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO)
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Aż do 8 lat pozbawienia wolności za płatność "souvenirem"

Prawo polskie stara się ścigać i surowo karać kombinatorów, a już szczególnie tych, którzy narażają na straty finansowe inne jednostki, np. sklepy. Kiedyś pisaliśmy o przypadku, kiedy 16-latek zapłacił za jedzenie w restauracji pieniędzmi z planszówki. Teraz, mamy do czynienia ze sprawą 45-latka, którego poniosła fantazja i za swoje zakupy postanowił zapłacić "souvenirem". Niestety, za taki występek mogą go czekać naprawdę surowe konsekwencje prawne. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Do całego zdarzenia doszło miesiąc temu, w lutym. Zgłoszenie wpłynęło od kierowniczki jednego ze sklepów znajdujących się na terenie Końskich. Kobieta przyniosła ze sobą banknot o nominale 200 złotych, którym posłużył się jeden z klientów, płacąc za swoje zakupy. Banknot był łudząco podobny do oryginału, ale widniała na nim informacja "souvenir". A jak wiadomo tego typu pieniądz, żadnym środkiem płatniczym nie jest i nigdy nie będzie.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 16 Pro (odnowiony, nieaktywowany) 5G 256GB 6.3" 120Hz Tytan pustynny (CPO) 2x eSIM
0 zł
4999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4999.99 zł
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro Max (odnowiony, nieaktywowany) 5G 512GB 6.7" 120Hz Tytan Biały (CPO) 2x eSIM
-500.99 zł
5999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 5499 zł
Smartfon APPLE iPhone 17 Pro 5G 256GB 6.3" 120Hz Głębinowy błękit
0 zł
5599 zł - najniższa cena
Kup teraz 5599 zł
Advertisement

Kasjer, pracujący w sklepie, niestety nie zauważył tego napisu i uznał banknot za autentyczny. Sprawa dopiero teraz została zgłoszona na Policję i rozpoczęto czynności wyjaśniające, ale odbędą się one najprawdopodobniej już w sądzie. 

Policjanci zwracają uwagę na to, aby dokładnie sprawdzać banknoty, które przechodzą przez nasze ręce. Te oznaczone napisem "souvenir" to pieniądze prezentowe, przeznaczone do zabawy albo na cele edukacyjne. Należy pamiętać, że nie są one środkiem płatniczym. Próba płacenia takimi pieniędzmi uważana jest za próbę oszustwa, która podlega karze pozbawienia wolności nawet do 8 lat. 

Apple AirPods Max 2
Image
telepolis
gotówka oszustwo na zakupy fałszywa gotówka Fałszywe banknoty
Źródła zdjęć: Andrzej Rostek / Shutterstock
Źródła tekstu: swietokrzyska.policja.gov.pl