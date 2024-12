Wyciekły dane 4 tys. Polaków. Winny jest Netflix

Przy okazji zbliżającej się premiery 2. sezonu serialu Squid Games Netflix zaliczył sporą wpadkę. Wyciekły dane 4 tys. Polaków.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zbliża się premiera 2. sezonu Squid Game. Z tej okazji Netflix zorganizował wydarzenie o nazwie Squid Game Arena, do którego mogły zapisać się chętne osoby. W trakcie miało dojść do premierowego pokazu pierwszego odcinka, a także aktywności fizycznych.

Chętni musieli wypełnić formularz zgłoszeniowy, w którym podawali swoje dane, w tym imię, numer telefonu oraz adres e-mail. Niestety, Netflix zaliczył tutaj sporą wpadkę, o czym informuje serwis Niebezpiecznik.pl.

Wyciek danych z Netflixa

Osoby, które zostały wybrane do uczestnictwa w Squid Game Arena, otrzymały wiadomość e-mail z linkiem do kolejnego formularza. Rzecz w tym, że przejście na stronę wiązało się z ujawnieniem danych około 4 tys. Polaków. W witrynie znajdowały się imiona i nazwiska osób wybranych do udziału w imprezie. Listę można było nawet wyeksportować do pliku .xlsx.

Co prawda konkurs nie był organizowany bezpośrednio przez Netflixa, a przez firmę Bosko Trębicka Kwiecień Wojnarowski Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie, ale wszystko odbywało się na zlecenie serwisu streamingowego. Niestety, organizatorzy cały czas nie odnieśli się do sprawy.

Jeśli brałeś udział w wydarzeniu i twoje dane mogły pojawić się an stronie konkursu, to w najbliższym czasie lepiej uważać na wszelkiego rodzaju telefony i e-maile. Cyberprzestępcy mogą wykorzystać dane do prób oszustw i wyłudzenia pieniędzy.

Zobacz: Ten serial powali nas na kolana. Netflix podał datę premiery

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: JarTee / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Niebezpiecznik.pl