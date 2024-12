Ten serial powali nas na kolana. Netflix podał datę premiery

"Wzgórze psów" to jeden z najbardziej wyczekiwanych seriali Netflixa. W sieci właśnie pojawił się zwiastun oraz podano datę premiery. Lepiej nie przegapić.

Na początku listopada Netflix ujawnił obsadę nowego serialu wg powieści Jakuba Żulczyka i wypuścił do sieci pierwsze zdjęcia z planu. To wystarczyło, aby podsycić oczekiwania widzów. W rolach głównych przyjdzie nam zobaczyć Roberta Więckiewicza i Mateusza Kościukiewicza. Obok nich, pojawią się także: Jaśmina Polak i Wojciech Zieliński. Mocne nazwiska w obsadzie serialu to nie jedyny atut filmu, sama mroczna historia też daje nadzieję, na dawkę naprawdę dobrego kina. Takiego kina w stylu Żulczyka, oczywiście.

Netflix właśnie wypuścił zwiastun "Wzgórza psów" i podał datę premiery. Napięcie rośnie, a serial, zdaniem fanów, ma szansę przebić nawet wcześniejszy serial na podstawie twórczości tego samego autora - "Ślepnąc od świateł".

Kilka słów o fabule "Wzgórza psów"

Akcja serialu przenosi nas w podróż do fikcyjnego miasteczka Zybork, w którym aż się roi od morderstw, zaginięć oraz duchów. W samym środku tej dusznej atmosfery, znajduje się główny bohater - poczytny pisarz Mikołaj Głowacki (w tej roli Mateusz Kościukiewicz). Pisarz jest zmuszony wrócić do rodzinnego miasta i tam, na skutek serii niefortunnych wypadków, zmuszony jest zostać i rozwikłać mroczne tajemnice sprzed lat.

Serial "Wzgórze psów" będzie miał premierę na Neflixie 8 stycznia 2025 roku.

