Ten telefon kosztował ją 22 tys. zł. To się w głowie nie mieści

Mieszkanka Konina odebrała telefon

Oszustwo miało miejsce 6 sierpnia. Mieszkanka Konina odebrała wówczas telefon od osoby, która przedstawiła się jej jako pracownica banku. Dzwoniąca zapytała, czy kobieta złożyła wniosek o kredyt, bo właśnie taki wpłynął do systemu.

Pokrzywdzona zaprzeczyła, a fałszywa pracownica poinformowała ją, że prawdopodobnie ktoś próbuje wyłudzić kredyt na jej dane i należy zabezpieczyć konto. - powiedziała asp. Maria Baranowska dla tvp.pl.

I wtedy kobieta została połączona z kolejnym rozmówcą. Tym razem, w słuchawce usłyszała głos mężczyzny, który podał się za pracownika Departamentu Bezpieczeństwa banku. Wszystko to w ramach jednego połączenia telefonicznego.

Mężczyzna tak omotał kobietę, że ta nawet nie wie dlaczego wygenerowała i przekazała kilkanaście kodów BLIK. Wydaje się to wręcz nieprawdopodobne, ale mieszkanka z Konina straciła tym sposobem ponad 22 tysiące złotych. Cała sprawa już trafiła na policję.