Bezpieczeństwo

Jeśli usłyszysz takie pytanie, odrzuć połączenie. To najlepszy sposób

Policja Świętokrzyska informuje, że w jej regionie doszło do natężenia oszustwa na brokerów finansowych oraz policjantów. Każdy kto liczy na szybką inwestycję w internecie, albo posiada oszczędności na swoim koncie bankowym może być zagrożony.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 13:05
0
Chcesz zarobić dużo i szybko?

Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności podczas korzystania z usług rzekomych brokerów finansowych. Nadal to nasza największa broń przeciwko oszustwom, które mnożą się w zastraszającym tempie. Mieszkanka Kielc w zeszłym tygodniu natknęła się na atrakcyjną reklamę w mediach społecznościowych i postanowiła skorzystać z usług inwestycyjnego podmiotu.

Broker zachęcił kobietę głównie szybkim i wysokim wzrostem inwestycji, a ponieważ wszystko wydawało się iść szybko i gładko, dokonywała coraz to większych wpłat na podane przez niego konto. Kiedy podliczyła przelewy, okazało się, że sama przekazała oszustowi ponad 127 tysięcy złotych. 

Policjant pyta cię o oszczędności?

To nie jedyna mieszkanka Kielc, która zeszłym tygodniu straciła pieniądze. W podobny sposób oszczędności życia straciła inna kobieta. W jej przypadku, sprawcy podszyli się pod funkcjonariuszy policji i wyłudzili od niej 271 tysięcy złotych. Poinformowali oni kobietę, że jej pieniądze są zagrożone i musi przelać je szybko na inne, bezpieczne konto. 

Nigdy nie inwestuj pieniędzy pod wpływem telefonicznego rozmówcy. Zawsze sprawdzaj wiarygodność instytucji finansowych w oficjalnych rejestrach. A jeśli odbierzesz telefon od kogoś, kto podaje się za policjanta i podczas rozmowy telefonicznej pyta o oszczędności - to jasny sygnał, że to oszust.  

- apeluje policja.

telepolis
oszustwo na policjanta broker oszustwo na inwestycje telefon oszustwo
Zródła zdjęć: Ivanova Tanja / Shutterstock
Źródła tekstu: policja.pl