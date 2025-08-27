Jeśli usłyszysz takie pytanie, odrzuć połączenie. To najlepszy sposób

Chcesz zarobić dużo i szybko?

Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności podczas korzystania z usług rzekomych brokerów finansowych. Nadal to nasza największa broń przeciwko oszustwom, które mnożą się w zastraszającym tempie. Mieszkanka Kielc w zeszłym tygodniu natknęła się na atrakcyjną reklamę w mediach społecznościowych i postanowiła skorzystać z usług inwestycyjnego podmiotu.

Broker zachęcił kobietę głównie szybkim i wysokim wzrostem inwestycji, a ponieważ wszystko wydawało się iść szybko i gładko, dokonywała coraz to większych wpłat na podane przez niego konto. Kiedy podliczyła przelewy, okazało się, że sama przekazała oszustowi ponad 127 tysięcy złotych.

Policjant pyta cię o oszczędności?

To nie jedyna mieszkanka Kielc, która zeszłym tygodniu straciła pieniądze. W podobny sposób oszczędności życia straciła inna kobieta. W jej przypadku, sprawcy podszyli się pod funkcjonariuszy policji i wyłudzili od niej 271 tysięcy złotych. Poinformowali oni kobietę, że jej pieniądze są zagrożone i musi przelać je szybko na inne, bezpieczne konto.