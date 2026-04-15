Szwecja obwinia rosyjskich hakerów. Chodzi o atak na eletkrownię

Szwecja poinformowała o próbie cyberataku na jedną z elektrociepłowni. Do incydentu doszło na początku 2025 roku, a według władz operację udało się zablokować dzięki wbudowanym mechanizmom ochronnym. Atak nie zakończył się sukcesem, ale zdaniem Sztokholmu pokazuje, że zagrożenie dla infrastruktury krytycznej w Europie stale rośnie.

Na celowniku była już m.in. Polska, Norwegia i Ukraina

O sprawie mówił dzisiaj minister obrony cywilnej Szwecji, Carl-Oskar Bohlin. Jak podkreślił, za działaniami mieli stać hakerzy utrzymujący związki z rosyjskim wywiadem i służbami bezpieczeństwa. Minister nie ujawnił, która dokładnie elektrociepłownia była celem, zaznaczył jednak, że incydent wpisuje się w coraz bardziej ryzykowne i agresywne działania.

Według Bohlina grupy, które wcześniej koncentrowały się głównie na atakach DDoS, coraz częściej próbują przeprowadzać operacje o charakterze destrukcyjnym. To oznacza zmianę skali zagrożenia, bo celem przestaje być wyłącznie chwilowe zakłócenie działania usług, a coraz częściej realny wpływ na funkcjonowanie infrastruktury i bezpieczeństwo obywateli.

W ostatnich latach z rosyjskimi grupami wiązano również inne incydenty wymierzone w sieci energetyczne i systemy wodne. W grudniu 2025 roku Rosję oskarżano o próbę zakłócenia działania polskiej sieci energetycznej, a wcześniej informowano o przejęciu kontroli nad zaporą w Norwegii i otwarciu śluz, co doprowadziło do uwolnienia ogromnych ilości wody.