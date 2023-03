Rząd przypilnuje smartfony Polaków. Padły konkrety

Po wakacjach ma zacząć obowiązywać nowa ustawa, chroniąca nas przed podejrzanymi SMS-ami. Dokument trafił już do Sejmu.

Każdego dnia tysiące Polaków otrzymuje podejrzane SMS-y, w których dowiadują się o niezapłaconych rachunkach czy paczkach do odebrania. Najczęściej znajduje się w nich link do płatności, który jest niczym innym, jak próbą oszustwa. Pierwotnym celem jest wyłudzenie danych, ale ostatecznie chodzi o kradzież środków.

Chociaż wydawałoby się, że metoda jest doskonale znana, to w ciągu 2 lat liczba takich oszustw wzrosła z 7,6 do aż 25 tys., według Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego. Często celem padają użytkownicy konkretnych serwisów lub banków, np. Allegro lub PKO BP. Dlatego rząd chce z tym walczyć.

Rząd będzie walczył z phishingiem

W Sejmie znajduje się ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej. Ma on przynajmniej częściowo uchronić Polaków przed oszustwami za pomocą SMS-ów, telefonów oraz e-maili, które — według szacunków ekspertów — stanowią dzisiaj już 90 proc. wszystkich oszustw w Polsce.

Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji, przekonuje, że nowa ustawa wejdzie w życie prawdopodobnie po wakacjach i rozwiąże część problemów, z którymi borykają się Polacy. Dużą rolę odegra tutaj CSIRT NASK, który ma monitorować rodzaje oszustw. Dodatkowo sami użytkownicy, na specjalnie utworzonej stronie, będą mogli zgłaszać podejrzane treści.

Na tej podstawie tworzony będzie wzorzec wiadomości, który następnie trafi do firm telekomunikacyjnych. Te będą miały obowiązek blokować wszystkie tego typu SMS-y oraz e-maile — informuje Rzeczpospolita. Co ważne, wszystkie zablokowane wiadomości mają być po 14 dniach publikowane, co ma zdaniem rządu rozwiewać wątpliwości co do zbyt dużej swobody decyzyjnej. Poza tym ustawa będzie penalizować tworzenie sztucznego ruchu, a także spoofing, czyli podszywanie się pod inne firmy czy instytucje.

Zobacz: Polacy zostaną zmuszeni do wymiany dekodera. Policzono koszty

Zobacz: Rząd się otrząsnął? Dobre wieści dla właścicieli smartfonów

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Rzeczpospolita