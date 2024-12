Straszą Polaków wizytą policji. Tylko jedna reakcja jest słuszna

Dostałeś takiego e-mail? Nie panikuj. Centralne Biuro Śledcze Policji ostrzega przed oszustami, którzy podszywają się pod funkcjonariuszy służb.

Dostałeś e-maila od Centralnego Biura Śledczego Policji, w którym jesteś straszony o zajęciu komputera z powodu wykrycia pornografii dziecięcej? To oszustwo, w którym cyberprzestępcy podszywają się pod funkcjonariuszy. Najlepiej w ogóle nie otwieraj tego typu wiadomości.

Oszustwo na CBŚP

Centralne Biuro Śledcze Policji przestrzega przed zwiększoną aktywnością oszustów, którzy podszywają się pod funkcjonariuszy tychże służb. Na skrzynki e-mailowe Polaków trafiają fałszywe wiadomości, w których informowani są o rzekomym zajęciu komputera z powodu wykrycia na nim pornografii dziecięcej.

Jakby tego było mało, to oszuści dodatkowo straszą, że ofiara zostanie zarejestrowana jako przestępca seksualny, a cała sprawa trafi do telewizji. Nie ma powodów do paniki. Cała sprawa na kilometr śmierdzi oszustwem. CBŚP przestrzega, aby w żaden sposób nie reagować na tego typu wiadomości.

Nie odpowiadajmy na tego typu wiadomości oraz nie przekazujmy osobom nieznanym naszych danych osobowych, informacji umożliwiających zdalny dostęp do konta bankowego, kodów BLIK, danych z karty kredytowej, jak również kryptowalut i gotówki. Ponadto nie klikajmy w podejrzane linki i nie skanujmy nieznanych kodów QR, w szczególności przesyłanych za pomocą poczty e-mail.

- pisze CBŚP.

