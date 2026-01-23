Jesteś w Orange? Gdy usłyszysz te słowa, natychmiast się rozłącz

Pani ze wschodnim akcentem, podając się za pracownika salonu Orange, poinformowała o próbie wymiany mojej karty SIM w salonie Orange

Przedstawiła się jako Anna Jakaś-tam z Orange. Dzwoniła, żeby zweryfikować podejrzaną transakcję na moim koncie polegającą na wydaniu duplikatu karty SIM w salonie Orange w Warszawie

Do klienta z numeru xxx xxx xxx dzwoniła osoba twierdząca, że jest pracownikiem Orange o nazwisku Xxxxxxx i informowała, że na numer klienta została zlecona wymiana karty SIM i teraz połączenia są przekierowania na ten duplikat

Z numeru +48 xxx xxx xxx dzwoni osoba która przedstawia się jako pracownik Orange i twierdzi że w salonie Orange został wydany duplikat karty SIM z wykorzystaniem e-dowodu