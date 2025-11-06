Kurierzy alarmują: "dostarczamy paczki ze śmieciami zamiast iPhone'ów"
"Dostarczamy paczki ze śmieciami, zamiast iPhone'ów" takie słowa czytamy w portalu regionalnym eostroleka.pl. I to daje do myślenia, przede wszystkim, z tego powodu, że wielkimi krokami zbliża się Black Friday. To spowoduje, że tego typu oszustwa jeszcze bardziej się nasilą. Zwiększy się bowiem ilość elektroniki, którą zamawiamy online.
Tego typu oszustwa zdarzają się nie tylko na terenie Ostrołęki. Ofiarami padają osoby niezależnie od regionu oraz wieku. Oczywiście, należy mówić o tym zagrożeniu przy każdej możliwej okazji i ostrzegać, szczególnie osoby starsze, które także mogą stać się łatwym celem oszustów.
Coraz więcej "oszukanych" przesyłek z elektroniką
Kurier pracujący na terenie jednej z firm dostawczych, działającej w rejonie Ostrołęki zwraca uwagę na kilka typów przesyłek, które regularnie trafiają w jego ręce. Niestety, sytuacja się powtarza i w paczkach, które mają zawierać iPhone'y lub inne wartościowe i modne gadżety elektroniczne, znajdują się bardzo często bezwartościowe przedmioty.
Należy jednak pamiętać, że firmy kurierskie nie biorą odpowiedzialności za zawartość przesyłek. Ich zadaniem jest dostarczenie każdej przesyłki, niezależnie od zawartości, do oczekującego adresata. Czasem, widząc że w ich ręce trafia "trefna" paczka, często ostrzegają odbierającego. Nic więcej nie mogą zrobić. Ale mimo ostrzeżeń, mało kogo udaje się przekonać do rezygnacji z odbioru paczki, tak silna jest potrzeba jej otworzenia. Często jednak później pojawia się telefon z prośbą o anulowanie transakcji, niestety, zwykle po 10 minutach od odbioru. A wtedy jest już za późno na jakiekolwiek zmiany.
Być może warto zaufać kurierowi i jego doświadczeniu. Szczególnie, że żyjemy w dobie rozkwitu oszustw internetowych. Zawsze warto zachować szczególną ostrożność, która być może doprowadzi nas do zachowania swoich pieniędzy, a nie zasilenia konta oszustów.