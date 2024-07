Wyciekły dane klientów popularnej apteki. Mają twój adres i telefon

Popularna internetowa apteka Nowa Farmacja poinformowała, że doszło do wycieku danych jej klientów. Jednocześnie ostrzega, że mogą one posłużyć do dalszych wyłudzeń.

Jeśli korzystaliście kiedyś z internetowej apteki Nowa Farmacja (także za pośrednictwem Allegro) lub serwisu zielnik.pl, to wasze dane właśnie mogły trafić w ręce cyberprzestępców. Doszło do poważnego wycieku danych klientów. Na szczęście nie dotyczy to osób, które korzystały ze stacjonarnych placówek firmy.

Wyciek danych apteki Nowa Farmacja

informujemy, że w dniach 21-24.07.2024 doszło do naruszenia poufności części danych osobowych znajdujących się w bazach danych sklepów prowadzonych przez spółkę AP, których operatorem jest zewnętrzna firma Atomstore. Podkreślamy, że dotyczy to tylko klientów platform: nowafarmacja.pl, zielnik.pl oraz sprzedaży prowadzonej przez platformę Allegro. Nie dotyczy to klientów i pacjentów aptek stacjonarnych Grupy Nowa Farmacja.

- informuje internetowa apteka.

Jakie dane trafiły w ręce cyberprzestępców? Między innymi: imię i nazwisko, adres wysyłki, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, a także lista zakupionych przedmiotów. Apteka uspakaja, że na liście nie ma danych wrażliwych, jak numer PESEL, a także danych medycznych, ponieważ nie są one przez nich przechowywane.

Nie zmienia to faktu, że numer telefonu, adres domowy czy adres e-mail mogą zostać wykorzystane przez oszustów do dalszych prób wyłudzeń, np. za pomocą fałszywych wiadomości SMS. Dlatego klienci powinni mieć się na baczności. Do wszystkich, których dotyczy problem, Nowa Farmacja wysłała stosowne informacje.

Istnieje ryzyko, że dotyczy to również Państwa danych. Sytuacja została zidentyfikowana, a podmiot przetwarzający, na którego serwerach zlokalizowany jest Sklep, wdrożył zabezpieczenia i czynności uniemożliwiające kontynuację ataku oraz minimalizujące jego negatywne skutki. Ponadto Sklep dokonał natychmiast analizy ryzyka incydentu zgodnie z rekomendacjami ENISA (Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji).

- dodaje Nowa Farmacja.

Poza tym apteka zdecydowała się na zresetowanie wszystkich haseł. Przy próbie ponownego zalogowania klienci zostaną poproszeni i ustawienie nowego.

Źródło zdjęć: Wirestock Creators / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Nowa Farmacja