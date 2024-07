Nigdy nie ładuj tak telefonu. To bardzo poważny błąd

Jeśli ładujesz w ten sposób telefon, to narażasz się na niebezpieczeństwo — ostrzega Ben Van Pelt, założyciel firmy TorGuard, która specjalizuje się w kwestiach cyberbezpieczeństwa.

Rozwój technologii sprawił, że wiele usług musiało zostać dostosowanych do panujących warunków. Jednym z tego przejawów są publiczne porty USB dostępne między innymi w środkach komunikacji publicznej, hotelach czy na lotniskach. Mają one nam służyć do ładowania naszych urządzeń mobilnych. Jednak ekspert ds. cyberbezpieczeństwa ostrzega, że może to być niebezpieczne.

Publiczne ładowarki USB są niebezpieczne?

Ben Van Pelt z firmy TorGuard ostrzega, że korzystanie z takich publicznych ładowarek USB może być poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa naszych danych. Port może zostać wykorzystany przez cyberprzestępców. Metoda ta nazywa się "juice jacking" i za jej pomocą możliwe jest zdobycie wrażliwych danych, które znajdują się na telefonie czy tablecie.

Ekspert ostrzega przede wszystkim przed korzystaniem z tego typu ładowarek w hotelach. Między innymi dlatego, że są one najłatwiejsze do przerobienia przez oszustów. Poza tym przez pokoje przechodzą setki, a nawet tysiące klientów, często pracowników różnych firm, więc szansa na zdobycie wartościowych danych jest w tym przypadku największa.

Podłączenie telefonu do portu USB wiąże się z ryzykiem zainstalowania na urządzeniu złośliwego oprogramowania przez hakerów.

- ostrzega Van Pelt.

Dlatego też mężczyzna zaleca szczególne środki ostrożności. Jego zdaniem nie powinniśmy korzystać z portów USB, które wyglądają na uszkodzone. Natomiast jeśli już zdecydujemy się na podłączenie telefonu do takiej ładowarki, to powinniśmy kontrolować, co się na nim dzieje. Jeśli nagle zwolni albo zacznie instalować aplikacje, to również może być zainfekowany. Najlepszym sposobem jest po prostu korzystanie z tradycyjnych ładowarek lub powerbanków, jeśli w danym miejscu nie ma gniazdka prądowego.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: The Sun